Oviedo afirma que gestiona un equipo de "súper élite" con cooperación americana

Seguridad
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Publicado el 21/10/2026 a las 13h21
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El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que trabajan con organismos internacionales para combatir el crimen organizado del país y gestiona un equipo de súper élite con cooperación estadounidense.

“Anoche, con la cooperación (estadounidense), les planteamos que instalemos dos unidades de súper elite una entre San Ignacio y San Matías y otra en el Beni, porque es donde hay mayor incidencia de narcoterrorismo, en poco menos de un año se va a instalar”, dijo el ministro.

Asimismo, Oviedo remarcó que trabajan con la Unión Europea, las Naciones Unidas, al igual que con organismos de cooperación americana e inteligencia exterior, que coordinan con la Policía Boliviana para combatir a los grupos criminales.

Además, la autoridad indicó que el despliegue de efectivos especiales en las fronteras forma parte del plan "Fronteras Seguras".

En ese, el ministro remarcó la importancia de que todas las instituciones se sumen al trabajo para combatir el crimen organizado en Bolivia.

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