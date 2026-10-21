Sigue ola de asesinatos en Santa Cruz con 3 víctimas en Warnes y La Guardia

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 21/10/2026 a las 9h15
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Dos hombres de nacionalidad brasileña fueron asesinados ayer con armas de fuego en una vivienda el municipio de  Warnes,  en  Santa Cruz.

En tanto, en  el municipio de La Guardia la Policía reportó el hallazgo de un cadáver en la maletera de un vehículo sin placa.

Hasta ayer la Policía aún indagaba los detalles y  circunstancias  de este hecho.

Doble crimen

Sobre el doble asesinato en Warnes, el comandante departamental de la Policía, Edson Fernández, confirmó el inicio de las investigaciones para identificar a los autores de este crimen.

Los testigos del lugar señalaron que los presuntos autores vestían ropa de camuflaje y tenían acento brasileño. Tras cometer los asesinatos, sustrajeron un vehículo de la vivienda y se dieron a la fuga.

“De repente escuchamos dos disparos o más, quizás, y cuando vemos salir, se la bardearon mi casa y eran dos hombres altos, brasileños, que estaban vestidos de militar, apenas se les veía la cara”, relató una vecina.

Otra pareja de vecinos que regresaba a su domicilio después de hacer compras en el mercado presenció la huida de los dos sujetos, quienes les robaron el vehículo para escapar.

La mujer indicó que, por el acento brasileño de los sujetos, solo logró entender cuando dijeron: “Robar vehículo, robar vehículo”.

Horas más tarde, la Policía reportó el hallazgo del automóvil blanco, marca Chery, con placa de control 4466-BUK, en el que habrían huido los presuntos sicarios. Fue encontrado en la zona sur de Santa Cruz.

Fernández confirmó que los dos hombres asesinados también eran brasileños.

“Las víctimas son de nacionalidad brasileña. Hay algunos elementos que nos indican que ha habido uso de arma de fuego, hay casquillo”, afirmó Fernández.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ya desplegó un operativo en su búsqueda. Entretanto, una mujer que se encontraba en el inmueble donde se reportó el asesinato fue conducida a dependencias policiales para prestar su declaración.

El hecho engrosa la lista de asesinatos que, en los últimos meses, afecta sobre todo a Santa Cruz y que, según el gobierno, se debe a una pugna por el poder que libran las organizaciones criminales brasileñas Comando Vermelho y Primer Comando de la Capital.

El pasado 15 de septiembre el Gobierno anunció que endurecería las medidas de seguridad en Santa Cruz , incluso con presencia de patrullajes militares.

Entre enero y septiembre de este año se reportaron al menos 60 casos de sicariato, más del doble de los 26 reportados durante todo el año pasado.

Los asesinatos, en su mayoría, se atribuyen a disputas territoriales entre las mafias brasileñas PCC y Comando Vermelho.

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