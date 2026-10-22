Infanticidio: hallan sin vida a un niño en un pozo artesanal en Sipe Sipe

La Fiscalía de Cochabamba informó este juevese que investiga un nuevo caso de infanticidio de un niño de nueve meses a un año de edad que fue hallado sin vida anoche sumergido en un pozo artesanal, de unos cinco metros de profundidad, en la zona de Wuhancarani, Rosario, del municipio de Sipe Sipe.

La víctima fue encontrada después de que circularon mensajes en grupos de WhatsApp sobre un niño fallecido en un pozo. De inmediato se constituyó la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la zona de Wuhancarani, Rosario, del municipio de Sipe Sipe, donde constató la presencia del cadáver.

Al tratarse de una zona alejada, descampada, de difícil acceso y con bastante maleza se sospecho de un infanticidio. En tanto, que este jueves el examen médico forense estableció que el niño murió por asfixia por sumersión.

El fiscal departamental, Eddy Ordoñez, informó que el caso está en investigación y que se conformará una comisión especializada para dar con los responsables de este atentado contra un ser indefenso.

Con la muerte del niño suben a ocho los casos de infanticidio en el departamento de Cochabamba y a 24 las víctimas a nivel nacional. Luego, Santa Cruz registra cinco casos y Potosí, cuatro.