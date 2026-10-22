Justicia rechaza apelación de Nilton Condori y lo mantiene preso seis meses

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz rechazó este jueves la apelación del senador suspendido Nilton Condori, disidente de la Alianza Unidad, y ratificó su detención preventiva por seis meses en la cárcel de San Pedro. La red DTV difundió la información.

Condori cumple la medida desde el lunes. Fue aprehendido el domingo 18 de octubre en la ciudad de El Alto, tras una denuncia del diputado oficialista Manolo Rojas. El legislador está suspendido del Senado por ocho meses debido a su respaldo a los bloqueos de caminos de mayo y junio.

La Fiscalía lo investiga por los presuntos delitos de terrorismo e incitación pública a delinquir. Según el informe fiscal, en el ampliado evista del 26 de septiembre, realizado en el trópico de Cochabamba, pidió "fusilar" a determinadas personas y "extirpar" a una élite. El denunciante plantea establecer si las frases fueron solo retóricas o buscaron inducir a terceros a cometer delitos contra la vida.