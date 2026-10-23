Aprehenden a cuatro policías por presuntamente facilitar llamadas desde la celda de Mariaca

La Policía informó este viernes que cuatro efectivos policiales fueron aprehendidos quienes presuntamente habrían permitido que el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, realice llamadas telefónicas desde el penal de Cantumarca, en Potosí.

Franklin Villazón, comandante departamental de la Policía en Potosí, informó que se detectó que estarían saliendo llamadas desde el interior del penal de máxima seguridad, específicamente desde la celda de Mariaca.

Villazón indicó que se procedió a la aprehensión del suboficial segundo José G. M., quien funge como asesor legal del penal de Cantumarca; él, según mencionó, habría dado su teléfono celular a Mariaca, y de otros tres efectivos policiales encargados de la custodia del exfiscal general.

“Se encuentran aprehendidos cuatro servidores públicos policiales. El primero, el suboficial a quien se atribuye permitir, desde su dispositivo, desde su celular, y se aprehendió a tres servidores públicos que son encargados directos de la custodia de este privado de libertad, que por su negligencia ocasionaron que ingrese el teléfono. Continúan las investigaciones”, resaltó Villazón.

El comandante departamental afirmó que los cuatro efectivos policiales serán sometidos a la justicia ordinaria y también a procesos administrativos.

Mariaca permanece con detención preventiva en el penal de Cantumarca desde el lunes 5 de octubre. Es investigado por los delitos de tráfico de drogas, asociación criminal y legitimación de ganancias ilícitas.