Aprehenden a un exdirector de Inteligencia que participó en el operativo de captura de Marset

El exdirector nacional de Inteligencia de la Policía, coronel Juan Ferrufino, fue aprehendido este viernes en La Paz por presuntas irregularidades en el operativo de captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en marzo de este año, según la agencia ABI.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López, informó que inicialmente existía una denuncia contra el uniformado que fue rechazada; sin embargo, la investigación se reabrió ante nuevas evidencias de irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

“Se va a recibir la declaración del aprehendido y posteriormente será puesto a disposición del juez cautelar”, afirmó.

El trabajo de los fiscales que investigan el caso también se centrará en las cámaras de seguridad que registraron el retiro de bienes de la vivienda donde fue capturado Marset, el 13 de marzo, en la zona de Las Palmas de la capital cruceña.

En ese operativo, según la denuncia, habrían sido sustraídas unas maletas con dinero y otros objetos de valor del inmueble, que no fueron reportados. En el presunto operativo irregular habrían participado otros dos uniformados de la Policía.

El coronel Ferrufino se encuentra en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.