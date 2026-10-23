Un bebé muere sumergido en un pozo en Sipe Sipe y Fiscalía investiga infanticidio

La Fiscalía de Cochabamba informó ayer que investiga un nuevo caso de infanticidio de un bebé de ocho meses a un año de edad que fue hallado sin vida la noche del miércoles sumergido en un pozo artesanal, en la zona de Huancarani, Rosario, del municipio de Sipe Sipe.

La víctima fue encontrada después de que circularon mensajes en grupos de WhatsApp sobre un niño fallecido en un pozo. De inmediato se constituyó la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la zona de Huancarani, Rosario, del municipio de Sipe Sipe, donde constató la presencia del cadáver dentro delpozo, donde se presume que fue arrojado.

Al tratarse de una zona alejada, descampada, de difícil acceso y con bastante maleza se sospechó de un infanticidio. En tanto, que este jueves el examen médico forense estableció que el niño murió por asfixia por sumersión.

El fiscal departamental, Eddy Ordoñez, manifestó ayer que el caso está en investigación y que se conformará una comisión especializada para dar con los responsables de este atentado contra la vida de un ser indefenso.

Ordoñez lamentó el infanticidio y anunció que se dará prioridad en la investigación para dar con los autores y sancionarlos como establece la ley.

“Una vez conocido el hecho y considerando la naturaleza del delito, el Ministerio Público dispuso las actuaciones investigativas correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte del bebé e identificar a los posibles responsables. La investigación se desarrolla con objetividad y priorizando el esclarecimiento de este hecho”, señaló Ordoñez.

El Fiscal asignado al caso, Edson Orellana Marín, informó que el hecho se conoció la noche del 21 de octubre del presente año, cuando personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Sipe Sipe recibió información de vecinos sobre la presencia de un menor fallecido en el sector. Al constituirse en el lugar, los efectivos encontraron el cuerpo del lactante parcialmente sumergido en un pozo artesanal de, aproximadamente, 1,50 metros de profundidad, ubicado en un terreno baldío con abundante maleza y vegetación. Como parte de las actuaciones investigativas, se realizaron el levantamiento legal del cadáver y el registro del lugar del hecho.

La Fiscalía y la Policía investigan el entorno familiar del bebé y buscan a los padres.

El bebé fue trasladado a la morgue para la autopsia, que confirmó como causa de la muerte.

Con la muerte del niño suben a ocho los casos de infanticidio en el departamento de Cochabamba y a 24 las víctimas a nivel nacional. Luego, Santa Cruz registra cinco casos y Potosí, cuatro. (Vea la infografía)