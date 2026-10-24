Abogado niega que Ferrufino participara en la sustracción de bienes de Marset

El abogado de Marcelo Ferrufino, Marcelo Galván, negó este sábado que el teniente coronel de la Policía haya participado en la presunta sustracción de dinero y joyas del inmueble donde fue capturado el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Además, cuestionó la orden de aprehensión ejecutada este viernes contra su defendido.

"El coronel Marcelo Ferrufino no estaba en esa dirección en ningún momento, por lo tanto, no hay posibilidad alguna de que el teniente haya participado del supuesto investigativo", sostuvo el jurista.

Asimismo, cuestionó el procedimiento del Ministerio Público y sostuvo que su defendido debió ser notificado previamente para presentarse a declarar. "Pensábamos que esas prácticas iban a acabar con la nueva administración del Ministerio Público. Si hubiera el trato normal, lo que tendrían que haber hecho primero es notificar al teniente coronel para que se haga presente", afirmó.

En ese sentido, Galván dijo que el teniente coronel fue aprehendido en su fuente laboral y afirmó que la Fiscalía "abusó" del uso del artículo 226.

El abogado señaló que la aprehensión está vinculada a una investigación por incumplimiento de deberes y peculado. Además, defendió la actuación policial durante el operativo que permitió capturar a Marset el 13 de marzo pasado. "El Estado ha estado a cargo de una operación de alto nivel donde el resultado es que sin una sola bala se ha arrestado, se ha detenido a narcotraficantes de grueso calibre", manifestó.

La aprehensión de Ferrufino se produjo después de que la Fiscalía determinara reabrir el caso por la presunta desaparición de dinero y joyas del inmueble donde fue capturado Marset. El fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López, confirmó la decisión y señaló que existen nuevos elementos que deben ser investigados.

"Ante estas nuevas evidencias va a ser reabierto el caso y se va a empezar a desarrollar la investigación", indicó. Mientras tanto, Galván afirmó que espera que, si existen objetividad y elementos suficientes para descartar la participación de su defendido, el Ministerio Público disponga su libertad.