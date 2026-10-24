Ataque armado en Concepción: sube a tres la cifra de heridos, uno es un civil "como daño colateral", dice el secretario de seguridad

En Concepción, Santa Cruz, se registró un ataque armado a personas que estaban en una camioneta y según el reporte del secretario departamental de Seguridad Ciudadana, Jorge Santistevan, en total hay tres heridos, dos de gravedad y un transeúnte que está fuera de peligro.

"Es un intento de ejecución, no hubo respuesta de los heridos que estaban en una camioneta", detalló Santistevan la noche de este sábado.

Confirmó que los dos heridos de gravedad son extranjeros y reciben atención en el hospital de Concepción. Añadió que la tercera persona herida es un transeúnte que está fuera de peligro.

"El tercero es un transeúnte, un ciudadano común, que fue herido en la pierna por los disparos, un daño colateral", indicó.

La autoridad vinculó el caso a una disputa entre las organizaciones criminales del Primer Comando de la Capital (PCC) y del Comando Vermelho.