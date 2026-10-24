El exministro Rada, Aguilera y Raúl García Linera, entre los más de 20 citados a declarar por el caso Hotel Las Américas

El denunciante del caso Hotel Las Américas, David Sejas, informó que se emitieron al menos 20 citaciones para declarar como testigos, que incluyen a exautoridades como Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera, y el exviceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, quien fue autoridad durante la gestión del expresidente Luis Arce.

"Desde el lunes, más o menos, hay unas 20 personas que van a ser citadas", informó Sejas en contacto con UNITEL.

Además, señaló que entre las personas que serán citadas está el exministro de Gobierno, Alfredo Rada, el exgobernador cruceño, Rubén Costas, y otros testigos.

"Esto es un paso hacia la verdad. Nosotros queremos que se investigue. Entonces, esto no solamente es para los afectados, sino que para Santa Cruz, que ha sido brutalmente manoseada, porque doblegar a la dirigencia cívica de esa época era allanar el camino, esa era la intención de Evo Morales", manifestó.

Son 153 personas que fueron denunciadas dentro de este caso, entre los que se incluye a los exministros de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, Carlos Romero y Betty Yañíquez.

En esta denuncia no se encuentran los exmandatarios Evo Morales y Álvaro García Linera, esto porque según explicó Sejas, ambos ya cuentan con una demanda presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que luego pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

Cabe recordar que en 2022 la CIDH concluyó que el Estado boliviano es responsable de violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial de Mario Tadic y otros afectados en el caso Hotel Las Américas.