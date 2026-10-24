En una semana, la fuerza antidroga afecta al narcotráfico con al menos $us 2,7 millones

El viceministro de Lucha Integral contra el Narcotráfico, Dorian Fernando Badani, informó este sábado sobre los distintos operativos ejecutados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en diferentes regiones del país, que provocaron una afectación económica al narcotráfico de aproximadamente $us 2,7 millones.

"Entre todo esto que sucedió esta semana, tenemos una afectación económica al narcotráfico de alrededor de 2,7 millones de dólares, en seis operaciones relevantes y a la validación técnica correspondiente", indicó la autoridad.

Los operativos se desarrollaron entre el 18 y el 23 de octubre en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Potosí, La Paz, Tarija, Oruro y Chuquisaca.

"Podemos destacar, primero, el golpe a las estructuras de producción de cocaína en el departamento de Cochabamba. Particularmente, en el municipio de Villa Tunari, se logró intervenir un laboratorio de cristalización de cocaína, además de varias fábricas móviles destinadas a la elaboración de cocaína base", refirió.

Durante el operativo, se logró la aprehensión de ocho personas, entre ciudadanos bolivianos y extranjeros, además del secuestro de armas de fuego, equipos de comunicación y recursos económicos.

Badani también dio a conocer las cantidades de droga y sustancias químicas secuestradas en distintos departamentos del país.

Informó que en Beni se interceptó un cargamento de aproximadamente 971 kilogramos de marihuana, transportado en dos vehículos. Agregó que en Potosí, cerca de la frontera con Chile, se secuestraron 161 kilos y 500 gramos de marihuana.

Además, señaló que en Santa Cruz, mediante diferentes operativos, se logró el secuestro de dos cargamentos de marihuana de aproximadamente 530 y 198 kilogramos, respectivamente.

El viceministro indicó que en Cochabamba se secuestraron 122 kilos con 50 gramos de cocaína base, mientras que en El Alto se interceptaron 41 kilos con 600 gramos de clorhidrato de cocaína.

También destacó los controles que realiza la FELCN sobre las sustancias químicas utilizadas en actividades ilícitas. En ese sentido, señaló que en el puesto de control de Locotal, en Cochabamba, se intervino un tractocamión que transportaba 2.500 kilogramos de carbonato de sodio sin la documentación correspondiente.

Badani destacó los operativos realizados por la fuerza antidroga y aseguró que se continuará fortaleciendo esta instancia de lucha contra el narcotráfico.