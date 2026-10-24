UMOPAR secuestra más de media tonelada de marihuana en Puerto Quijarro

La Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR), en coordinación con el Ministerio Público, desplegó operativos en zonas fronterizas del país y secuestró más de media tonelada de marihuana en el municipio de Puerto Quijarro, departamento de Santa Cruz.

Según el reporte oficial, efectivos antidroga intervinieron un inmueble ubicado en el barrio El Carmen, como parte del plan “Frontera Segura 360° – Vecino Seguro”.

Durante las labores de registro y verificación, los uniformados encontraron más de media tonelada de marihuana distribuida en 673 paquetes de diferentes formas y tamaños, que estaban hábilmente acondicionados y camuflados en estructuras metálicas y cilindros de plástico.

Como resultado del operativo, se reportó la aprehensión de un ciudadano boliviano, además del secuestro de un inmueble y un vehículo.

UMOPAR informó que continuará fortaleciendo las acciones de interdicción al narcotráfico y la lucha contra las actividades ilícitas en las zonas fronterizas del país.