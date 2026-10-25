Concepción: Junior Trindade, jefe de una facción ligada al PCC quedó herido tras enfrentar a la Policía

Seguridad
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 25/10/2026 a las 20h39
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Medios brasileños reportan que entre los heridos del enfrentamiento entre integrantes de una organización criminal brasileña y agentes antidroga bolivianos se encuentra Júnior Trindade, líder de la organización criminal Amigos do Estado (ADE) que es vinculado con el PCC. El extranjero se encuentra en terapia intensiva.

El ataque en Concepción se registró la tarde del sábado, dos brasileños, uno de ellos Júnior Trindade, quedaron heridos de bala, a ellos se suman un transeúnte que estaba cerca del lugar donde se registró el enfrentamiento.

La Policía Federal brasileña descartó los rumores de la supuesta muerte de Júnior Trindade y señaló que se encuentra en terapia intensiva con su estado de salud crítico, según Metrópoles.

Trindade es considerado por las autoridades de Goiás como el fugitivo más buscado de ese estado brasileño. Las investigaciones lo identifican como fundador y principal líder de la ADE, organización criminal creada hace aproximadamente una década en Trindade, en la región metropolitana de Goiânia.

Según la prensa brasileña, Trindade enfrenta procesos por tráfico de drogas, lavado de dinero, tenencia irregular de armas de fuego y organización criminal.

La ADE (Associação Amigos do Estado), facción criminal ligada al PCC y de la que es parte Júnior Trindade es investigada por movimientos financieros multimillonarios.

La Policía Federal brasileña sostiene que la facción movió al menos 70 millones de reales a través de un banco digital con vínculos con el PCC, mientras que el Ministerio Público de Goiás estima que el grupo habría transado al menos 1.000 millones de reales desde su creación.

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