Dictan detención preventiva por cuatro meses para dos policías por facilitar un celular a Mariaca

La Justicia determinó cuatro meses de detención preventiva en la cárcel de Uyuni para dos policías acusados de facilitar un teléfono celular al exfiscal General del Estado Roger Mariaca.

Asimismo, determinaron arresto domiciliario para los otros tres efectivos investigados en el caso.

La Policía informó este viernes que cuatro efectivos policiales fueron aprehendidos quienes presuntamente habrían permitido que el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, realice llamadas telefónicas desde el penal de Cantumarca, en Potosí.

Franklin Villazón, comandante departamental de la Policía en Potosí, informó que se detectó que estarían saliendo llamadas desde el interior del penal de máxima seguridad, específicamente desde la celda de Mariaca.

Tras una requisa en la celda, no se encontró ningún dispositivo celular. Sin embargo, las investigaciones determinaron que un efectivo policial habría proporcionado su teléfono para realizar las llamadas.

Villazón indicó que se procedió a la aprehensión del suboficial segundo José G. M., quien funge como asesor legal del penal de Cantumarca; él, según mencionó, habría dado su teléfono celular a Mariaca, y de otros tres efectivos policiales encargados de la custodia del exfiscal general.