Dictan detención preventiva por seis meses para el exjefe de la FELCN Juan Ferrufino

La Justicia dictó detención preventiva por seis meses en la cárecle de Patacamaya para el exjefe de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCN), Juan Ferrufino, mientras continúan las investigaciones por la sustracción de bienes del narcotraficante Sebastian Marset.

La declaración informativa del coronel Ferrufino se extendió por cinco horas, desde las 20:00 del viernes hasta la madrugada de este sábado.

Ministerio Publico tomó la decisión de reabrir el expediente sobre la desaparición de bienes en el inmueble donde fue detenido el capo uruguayo. La decisión de la Fiscalía se tradujo en la aprehensión de Ferrufino, uno de los policías que lideró la caída del mafioso el 13 de marzo pasado.