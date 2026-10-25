Reportan dos muertos y varios heridos en un incidente que involucraría a presuntos jukus

Seguridad
RED UNO
Publicado el 25/10/2026 a las 22h30
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Al menos dos personas perdieron la vida y varias resultaron heridas durante un incidente reportado la madrugada de este domingo en instalaciones de la Empresa Minera Huanuni.

De acuerdo con la información preliminar, en el hecho estarían involucradas personas presuntamente dedicadas al robo de minerales, conocidas como jukus.

Sin embargo, las circunstancias exactas del incidente y la participación de los involucrados todavía no han sido establecidas oficialmente.

Los primeros reportes dan cuenta de dos personas fallecidas y varios heridos, aunque hasta el momento no se dispone de una nómina oficial de víctimas.

Según el informe preliminar, el hecho podría estar relacionado con personas dedicadas a la sustracción ilegal de minerales.

En el sector minero boliviano se conoce como jukus a quienes ingresan o actúan en áreas de explotación minera para sustraer mineral de manera ilegal.

Tras conocerse el hecho, efectivos policiales y personal de la Empresa Minera Huanuni se constituyeron en el sector para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones.

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