Desarticulan a organización criminal “más grande que la de Sebastián Marset” tras balacera en Concepción

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó de la desarticulación de la organización criminal "Amigos do Estado" (Amigos del Estado-ADE), "más grande que la Sebastián Marset", dedicada al sicariato y tráfico de sustancias contraladas tras la balacera registrada en el municipio de Concepción, ubicada en el departamento de Santa Cruz.

"Es tal la dimensión de lo que se ha empezado a desarticular que suponemos, por las informaciones que estamos recibiendo de Brasil, que esta era una organización más grande que la de Sebastián Marset", advirtió.

El comandante general de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez, explicó que, mediante un trabajo de inteligencia, la Policía obtuvo información sobre las operaciones que venía desarrollando Engri Júnior de Almeida Maia de 38 años, de nacionalidad brasileña, quien en territorio boliviano operaba bajo el nombre falso de Julio Javier Mahía Zampallo.

Es así que en coordinación con agentes internacionales de la Administración de Control de Drogas (DEA) y agentes federales del Brasil se desarrolla una operación de alto nivel en la zona de Concepción para desarticular esta estructura criminal, que tenía vínculos con la de Sebastián Marset y operaba desde el departamento de Santa Cruz.

"Esta organización no solamente le brindaba cobertura en el despliegue del trasiego de grandes cargamentos de droga, sino que le brindaba seguridad", puntualizó.

Agregó que Almeida era una persona muy temida en los círculos criminales por los sicariatos selectivos en los que participó en el país vecino del Brasil donde se investiga su vínculo con más de 40 casos y en Bolivia con aproximadamente 12. Era conocido con los alias de «Júnior Trindade», «Cabezao» o «el Pablo Escobar de Goiás».

Entre los crímenes perpetrados por este sujeto, el ministro de Gobierno mencionó a "asesinatos muy emblemáticos", por ejemplo, los dos brasileros que fallecieron por inmediaciones de Valle Sánchez y la muerte del hijo de la alcaldesa de San Ramón, Jonathan López Rodríguez. A ello se suma que fue identificado como responsable de la muerte del policía Jerson Salazar Aliendre.

De acuerdo con los antecedentes brindados, Almeida comenzó sus actividades delincuenciales en el año 2008 vinculadas con sicariatos, tráfico de drogas, de armas y de organizaciones criminales.

"Desde allí que va ascendiendo en la estructura criminal del PCC (Primer Comando Capital) en el Estado de Goiás y posteriormente expande sus operaciones criminales a nuestro territorio nacional ingresando el año 2021", explicó el comandante general de la Policía Boliviana.

Añadió que esta estructura criminal también generó la creación de una nueva estructura internacional dedicada el tráfico internacional de sustancias controladas denominada Tercer Comando Puro de Goiás, similar al PCC, que "les permitía articular sus operaciones con una perspectiva propia, una estructura propia, financiamiento propio, liderazgo propio y con una característica: la alta peligrosidad en tema sicariatos y el manejo de estas estructuras criminales".

Objetos secuestrados

Producto del trabajo realizado por la Policía se secuestraron tres camionetas de alta gama, un cuadratrack, una motocicleta onda, siete motos acuáticas, cuatro canoas de diferentes colores, tres Kayaks de diferentes colores, teléfonos celulares, tablets, laptops y joyas, las cuales eran ostentadas por estas personas.

Operativos continúan

Ante la peligrosidad y alcance de esta organización criminal descubierta en Bolivia, el jefe policial indicó que los operativos para desarticularla continúan.

"El despliegue de las operaciones continúa, aún no ha concluido y en las próximas horas o días seguro estaremos informando sobre los resultados de las próximas operaciones", aseguró.

Entre tanto, el titular de Gobierno anticipó que "Bolivia no va a ser refugio de organizaciones criminales y como hoy les estamos presentando, vamos a producir resultados de un confrontamiento con respeto a los derechos procesales, a nuestro ordenamiento jurídico, pero con una voluntad inclaudicable de lucha contra el crimen organizado".

Detenciones

El sábado 24 de octubre de 2026, Almeida resultó gravemente herido en la cabeza tras un tiroteo entre efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y miembros de una banda criminal en el municipio de Concepción.

Durante la conferencia este lunes también se presentó a Larissa Ribeiro de Oliveira, cómplice y pareja sentimental del líder de esta organización criminal.