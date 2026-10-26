Exdirector del Sedes Beni es hallado maniatado, amordazado y sin vida

Seguridad
URGENTEBO
Publicado el 26/10/2026 a las 13h38
ESCUCHA LA NOTICIA

El exdirector del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Beni César Reyes fue hallado sin vida este lunes; maniatado, amordazado y con trapos en la boca; informaron los bomberos.

“Lo encontramos amarrado, amordazado, con trapos en la boca, amarrado de las manos, totalmente liado con Diurex, ya sin vida”, reportó el bombero Camilo Meneses a Voz Informada.

Asimismo, explicó que cuando el personal de emergencia se estaba retirando del lugar, se percataron de que había otra persona en una habitación, quien también estaba maniatado, amordazado y con signos vitales. 

Según la declaración de la víctima, la madrugada de este lunes varias personas ingresaron a su domicilio para llevarse una caja fuerte.

Por su parte, el fiscal Windsor Ortiz indicó que los responsables del crimen serían personas extranjeras y anunció que ya iniciaron con las investigaciones para esclarecer el hecho.

Asimismo, Ortiz lamentó el fallecimiento del médico, a quien dijo que era muy cercano. “Como beniano me siento afectado. El profesional a quien quitaron la vida es un amigo, muy allegado a mi persona”, dijo el fiscal.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Este lunes 26 comienza el pago del Bono Juancito Pinto de Bs 300; conozca las tres modalidades de cobro
2
Lula gana las elecciones y sigue gobernando Brasil 4 años más
3
Jueces encarcelan a tres policías investigados en 2 casos distintos
4
Tradición del mast’aku. Darán una dulce bienvenida a las almas en Todos Santos
5
Cochabamba conquista el bicampeonato nacional de baloncesto U 16

Lo más compartido

1
COPELME S.A. celebra 30 años de trayectoria, consolidando su liderazgo en la industria papelera boliviana
2
Supremo Tribunal extiende por dos horas votación en Brasil
3
Halloween, la milenaria fiesta del terror que no asusta, se apodera de Cochabamba
4
Una carrera con final abierto: decisivo balotaje entre Lula y Bolsonaro
5
Voto en el exterior: Lula gana en 42 países y Flávio Bolsonaro en 12

Más en Seguridad

26/10/2026
De capturar a Marset a terminar en una celda:Ferrufino defiende el operativo contra Marset
El exdirector de Inteligencia de la Policía y parte del operativo que capturó al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en marzo pasado, Marcelo Ferrufino...
Ver más
26/10/2026
Hallan a un médico sin vida en Trinidad y a otro con lesiones
Este lunes 26 de octubre personal de emergencia encontró a un médico de Trinidad, Beni, sin vida y con evidencias de tortura. Según el reporte se trata del...
Ver más
El exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Juan Carlos Huarachi habría sido aprehendido la mañana de este lunes en la ciudad de Oruro, según reportes preliminares.
Ver más
26/10/2026
Reportan la aprehensión de Juan Carlos Huarachi, exejecutivo de la COB, en Oruro
El fiscal general a.i., José Armando Urioste, informó este lunes que exfiscal Roger Mariaca realizó llamadas a números de Brasil y Bolivia desde la cárcel de Cantumarca, en Potosí. Los investigadores...
Ver más
26/10/2026
Urioste: Mariaca llamó a números de Brasil desde Cantumarca
Al menos dos personas perdieron la vida y varias resultaron heridas durante un incidente reportado la madrugada de este domingo en instalaciones de la Empresa Minera Huanuni.
Ver más
25/10/2026
Reportan dos muertos y varios heridos en un incidente que involucraría a presuntos jukus
La Justicia determinó cuatro meses de detención preventiva en la cárcel de Uyuni para dos policías acusados de facilitar un teléfono celular al exfiscal General del Estado Roger Mariaca.
Ver más
25/10/2026
Dictan detención preventiva por cuatro meses para dos policías por facilitar un celular a Mariaca
En Portada
26/10/2026 Mundo
Lula gana las elecciones y sigue gobernando Brasil 4 años más
Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, fue reelegido ayer para su cuarto mandato en la presidencia de la República federativa del Brasil, por el Partido de los...
vista
26/10/2026 Seguridad
Urioste: Mariaca llamó a números de Brasil desde Cantumarca
El fiscal general a.i., José Armando Urioste, informó este lunes que exfiscal Roger Mariaca realizó llamadas a números de Brasil y Bolivia desde la cárcel de...
vista
26/10/2026 Seguridad
Reportan la aprehensión de Juan Carlos Huarachi, exejecutivo de la COB, en Oruro
El exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Juan Carlos Huarachi habría sido aprehendido la mañana de este lunes en la ciudad de Oruro, según reportes...
vista
26/10/2026 Multideportivo
Paz agradece al campeón mundial Conrrado Moscoso y se compromete a crear políticas públicas para el deporte
El presidente constitucional, Rodrigo Paz Pereira recibió este lunes con alegría y orgullo en la residencia presidencial de San Jorge al bicampeón mundial de...
vista
26/10/2026 País
Este lunes 26 comienza el pago del Bono Juancito Pinto de Bs 300; conozca las tres modalidades de cobro
El pago del Bono Juancito Pinto 2026, de Bs 300 por estudiante, comenzará este lunes 26 de octubre y contempla tres modalidades de cobro: en ventanilla,...
vista
26/10/2026 País
Jueces encarcelan a tres policías investigados en 2 casos distintos
Tres policías, uno de ellos coronel, fueron enviados a la cárcel en detención preventiva, en el marco de las investigaciones de dos casos direfentes.
vista
Actualidad
El exdirector del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Beni César Reyes fue hallado sin vida este lunes; ...
Ver más
26/10/2026 Seguridad
Exdirector del Sedes Beni es hallado maniatado, amordazado y sin vida
El exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Juan Carlos Huarachi habría sido aprehendido la mañana de este...
Ver más
26/10/2026 Seguridad
Reportan la aprehensión de Juan Carlos Huarachi, exejecutivo de la COB, en Oruro
El fiscal general a.i., José Armando Urioste, informó este lunes que exfiscal Roger Mariaca realizó llamadas a números...
Ver más
26/10/2026 Seguridad
Urioste: Mariaca llamó a números de Brasil desde Cantumarca
Este lunes 26 de octubre personal de emergencia encontró a un médico de Trinidad, Beni, sin vida y con evidencias de...
Ver más
26/10/2026 Seguridad
Hallan a un médico sin vida en Trinidad y a otro con lesiones
Deportes
El presidente constitucional, Rodrigo Paz Pereira recibió este lunes con alegría y orgullo en la residencia...
Ver más
26/10/2026 Multideportivo
Paz agradece al campeón mundial Conrrado Moscoso y se compromete a crear políticas públicas para el deporte
“Goles son amores y no buenas razones”, reza un viejo adagio futbolístico que se ajusta plenamente al triunfo...
Ver más
26/10/2026 Fútbol
Michael Rangel le da la victoria a Aurora frente a Real Tomayapo y se afianza el sexto lugar del torneo
Cochabamba es bicampeón nacional de básquetbol la categoría U16 tras coronarse en el torneo que se disputó en el...
Ver más
26/10/2026 Multideportivo
Cochabamba conquista el bicampeonato nacional de baloncesto U 16
La selección nacional de Bolivia comenzó con el pie derecho la Copa Mundial y Festival Sub 15  de la FIFA tras superar...
Ver más
25/10/2026 Fútbol
Bolivia debuta con un triunfo frente a Gibraltar en la Copa Mundial y Festival FIFA 2026
Tendencias
El canto de una pequeña ave amarilla, propia de los bosques del norte de Apolo, en La Paz, cruzó fronteras sin...
Ver más
24/10/2026 Medio Ambiente
La voz de una pequeña ave de Bolivia se suma a una canción mundial por la biodiversidad
Doble Click
“Mi madre me enseñó que la naturaleza habla, que debemos aprender a escucharla y así nació mi canto”. Con esas palabras...
Ver más
26/10/2026 Música
Luzmila Carpio recibe el Womex Artist Award 2026 y reivindica las voces de las madres y abuelas
La tradicional fiesta de Halloween se impone en la semana 44 del año con diferentes actividades y para todas las edades.
Ver más
26/10/2026 Cultura
Halloween, la milenaria fiesta del terror que no asusta, se apodera de Cochabamba
Más de un centenar de intérpretes se reunirán en la población de Aiquile para tomar parte de la cuadragésima segunda...
Ver más
25/10/2026 Cultura
Aiquile palpita con la 42° Feria y Festival Internacional del Charango 2026
El nuevo libro del investigador y comunicador boliviano Marcelo Guardia Crespo se titula “Entre pánicos y espejos: el...
Ver más
25/10/2026 Cultura
Entre pánicos y espejos: el reguetón desde sus actores