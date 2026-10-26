Exdirector del Sedes Beni es hallado maniatado, amordazado y sin vida

El exdirector del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Beni César Reyes fue hallado sin vida este lunes; maniatado, amordazado y con trapos en la boca; informaron los bomberos.

“Lo encontramos amarrado, amordazado, con trapos en la boca, amarrado de las manos, totalmente liado con Diurex, ya sin vida”, reportó el bombero Camilo Meneses a Voz Informada.

Asimismo, explicó que cuando el personal de emergencia se estaba retirando del lugar, se percataron de que había otra persona en una habitación, quien también estaba maniatado, amordazado y con signos vitales.

Según la declaración de la víctima, la madrugada de este lunes varias personas ingresaron a su domicilio para llevarse una caja fuerte.

Por su parte, el fiscal Windsor Ortiz indicó que los responsables del crimen serían personas extranjeras y anunció que ya iniciaron con las investigaciones para esclarecer el hecho.

Asimismo, Ortiz lamentó el fallecimiento del médico, a quien dijo que era muy cercano. “Como beniano me siento afectado. El profesional a quien quitaron la vida es un amigo, muy allegado a mi persona”, dijo el fiscal.