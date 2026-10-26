Hallan 8 armas de fuego en mina supuestamente ilegal

Un total de 22 personas fueron aprehendidas y se hallaron ocho armas de fuego, municiones, material explosivo y equipamiento táctico durante un operativo en una mina presuntamente ilegal en inmediaciones de los ríos Yani e Ingenio, en el municipio de Sorata, departamento de La Paz, informó el domingo recién pasado la Armada Boliviana.

El operativo se realizó en coordinación con el Ministerio Público y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), con la participación de efectivos del Batallón de Comandos Anfibios, la Dirección General de Capitanías de Puerto y el Batallón de Policía Militar Naval N.º 1 “TN. Pérez”.

De acuerdo con el reporte preliminar, durante la intervención también se retuvieron tres vehículos. Las autoridades continúan con la inspección de las instalaciones y los depósitos intervenidos, además de la verificación y el inventario de los bienes encontrados.

La Armada Boliviana informó que el balance definitivo se dará a conocer una vez concluidas las actuaciones correspondientes.

Además, la institución naval ratificó su compromiso de colaborar con el Ministerio Público, la AJAM y otras entidades competentes en la lucha contra la explotación ilegal de los recursos naturales, en el marco de la normativa vigente y con respeto a los derechos y garantías constitucionales.