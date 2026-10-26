Policía se declara perseguido por atrapar a “la gallina de los huevos de oro”

Desde la clandestinidad, el coronel Erick Correa, uno de los que participó de la captura de Sebastián Marset, denunció que es perseguido de manera injustificada porque ha tocado un sistema que protegía al uruguayo, quien era la “gallina de huevos de oro” de muchas personas.

Correa es uno de los policías señalados por la supuesta desaparición de maletas del operativo de captura de Marset, en el barrio Las Palmas de Santa Cruz, hace siete meses.

El policía explicó que, con su equipo, se realizó una incursión de no más de siete minutos, y se capturó a Marset. Entonces, se limitó a trasladar al uruguayo al aeropuerto de Viru Viru.

“Lo único que hago es la captura y el traslado de Sebastián Marset”, dijo a Poder, Medios y Miedos.

El coronel Correa fue involucrado por un video en el cual supuestamente se observa la extracción de maletas de la vivienda de Marset, por parte de policías.

Correa aseguró que tiene la georreferencia de su teléfono celular, para demostrar su trayecto desde Las Palmas al aeropuerto, hasta la entrega de Marset a la DEA.

El oficial explicó que realizó el traslado del uruguayo en una vagoneta hacia el aeropuerto. Denunció que el video de la denuncia está cortado.

Deslindó responsabilidad por lo que ocurrió después de la captura en la vivienda del uruguayo. Reconoció que pudo haber errores de supervisión, pero eso no le correspondía.

Lamentó que ahora se lo acuse, cuando considera que hizo un operativo que ha cambiado la historia de Bolivia y ha enfrentado un “monstruo” que contaba con un sistema de protección de autoridades.

Recordó que el mismo Marset mencionó a autoridades y pagos que habría realizado por su protección.

Señaló que, desde el momento de la captura, hubo un intento de desprestigio del operativo, principalmente desde el Ministerio Público, porque se tocó un sistema de corrupción.

“Quitamos a la gallina de los huevos de oro de muchas personas”, aseveró.

Asimismo, declaró que se siente perseguido, al igual que su familia. Pidió garantías de debido proceso para presentarse, puesto que está dispuesto a colaborar y entregar su teléfono que usó el día de la captura del uruguayo.

Pidió a sus camaradas que se presenten a testificar y que, en las investigaciones, se determine quién actuó de mala manera.

Por este caso, ya fue detenido el teniente coronel Marcelo Ferrufino. Correa criticó que se haya imputado a su camarada, cuando éste ni siquiera era del equipo que ingresó a la casa donde estaba Marset, sino a la del cuerpo de seguridad del uruguayo.