Reportan la aprehensión de Juan Carlos Huarachi, exejecutivo de la COB, en Oruro

El exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Juan Carlos Huarachi habría sido aprehendido la mañana de este lunes en la ciudad de Oruro, según reportes preliminares.

El medio orureño La Patria informó que el operativo fue ejecutado por agentes encubiertos después de las 09:00, con base en un reporte policial preliminar.

Hasta el momento, se aguarda información oficial sobre las circunstancias de la aprehensión, los motivos del procedimiento y la situación jurídica del exdirigente sindical.

El pasado 12 de mayo, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz revocó la detención domiciliaria de Huarachi y dispuso su retorno al penal de Chonchocoro.

No obstante, el 9 de julio, el entonces director de Régimen Penitenciario, Daniel Mérida, informó que la resolución judicial todavía no se había ejecutado y que la institución no contaba con un reporte sobre el ingreso del exdirigente a ese u otro recinto penitenciario.

Huarachi es investigado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias y concusión, en un caso relacionado con supuestos cobros irregulares en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.