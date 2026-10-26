Urioste: Mariaca llamó a números de Brasil desde Cantumarca

El fiscal general a.i., José Armando Urioste, informó este lunes que exfiscal Roger Mariaca realizó llamadas a números de Brasil y Bolivia desde la cárcel de Cantumarca, en Potosí. Los investigadores esperan los reportes de las telefónicas para poder identificar a las personas con quiénes habló.

“La investigación nos está arrojando que habían llamadas al exterior, llamadas a números de Brasil”, indicó el fiscal en una entrevista con UniteL.

“Sin embargo, está en curso la investigación de las personas cuyos números están registrados”, dijo y precisó que también estaban registrados “varios números de Bolivia”.

“Las empresas telefónicas nos están dando informes, creo que hasta el día de mañana (martes) tendremos aquella información”, indicó.

“Qué se estaba planificando, qué se estaba urdiendo en ese momento a través de las llamadas telefónicas por parte de este ciudadano”, se cuestionó.

Aseguró que “no se trata de una llamada circunstancial” o para preguntar por su familia. “Su familia está en santa Cruz, entonces, está descartada esta situación que podía ser razonable”, remarcó.