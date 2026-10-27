Allanan el domicilio del coronel Moreno en Santa Cruz por el caso Marset

La Fiscalía informó que se realizó un allanamiento en la vivienda del coronel Óscar Fernando Moreno, ubicada en la zona Radial 19 de Santa Cruz, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

“Es una cooperación, la institución como Ministerio Público trabajamos a nivel nacional y vía cooperación directa se ha solicitado la colaboración del personal del Ministerio Público como funcionarios policiales para llevar adelante este allanamiento”, explicó la fiscal anticorrupción Fanny Alfaro.

Por otra parte, Alfaro sostuvo que la información que se recaudó en el allanamiento se mantiene bajo reserva mientras es procesada por las autoridades responsables.

La Fiscalía investiga presuntas irregularidades relacionadas con la desaparición de dinero y objetos de valor de la vivienda donde fue detenido el capo uruguayo.

La investigación fue reabierta después de que surgieran nuevos elementos sobre el presunto retiro irregular de maletas y otros bienes de la vivienda donde Marset fue capturado. Entre las evidencias mencionadas están grabaciones de cámaras de seguridad que mostrarían a policías, entre ellos aparentemente Moreno, retirando equipaje del inmueble.