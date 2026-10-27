Caso Marset: Aprehenden al capitán Ruiz, señalado como ayudante de órdenes de Moreno

Guillermo Ruiz, capitán de la Policía y ayudante de órdenes del coronel Óscar Fernando Moreno, fue aprehendido este martes en Sucre, en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso Sebastián Marset.

“Se ha dado cumplimiento a la orden de aprehensión. El capitán Ruiz ha sido aprehendido y está brindando la declaración que corresponde”, afirmó Martín Arequipa, comandante departamental de la Policía de Chuquisaca.

El jefe departamental afirmó que Ruiz se encontraba en su domicilio al momento de su aprehensión. Ruiz será trasladado a La Paz, debido a que en esta ciudad se llevan adelante las investigaciones por el caso.

Moreno, Correa y Marcelo Ferrufino tienen orden de aprehensión luego de que la anterior semana se difundiera un video que muestra cómo, tras la captura de Marset, personas hasta ahora desconocidas sacan maletas de un inmueble del barrio Las Palmas y las introducen en un vehículo. Ellos eran parte de grupo de élite que comando el operativo de captura de Marset en marzo de este año.

Este lunes, en una entrevista con Correo del Sur desde la clandestinidad, Correa afirmó que identificó al capitán Guillermo Ruiz como ayudante de órdenes del entonces director nacional de Inteligencia, Moreno. Desde la clandestinidad, afirmó que reconoció al capitán en un video y lo vio introducir una maleta a una camioneta durante el operativo.

“El capitán Guillermo Ruiz fue quien sacó las maletas”, dijo Correa en la entrevista y precisó que el oficial es ayudante de órdenes del coronel Moreno.