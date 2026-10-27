Jhonny Fernández dice que su libertad está “en riesgo” y exige proceso imparcial

Seguridad
ABI
Publicado el 27/10/2026 a las 21h33
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Mediante un pronunciamiento público, el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, aseguró este martes que su libertad está en riesgo debido a las acciones judiciales emitidas en las últimas horas, por lo que exigió un proceso imparcial.

“Mi libertad y el debido proceso están en riesgo: exijo justicia independiente e imparcial”, declara Fernández en un "Pronunciamiento público" publicado en su cuenta de Facebook, luego de que se emitieran una declaratoria de rebeldía y un mandamiento de aprehensión en su contra en el marco de un juicio por malversación de fondos.

El exalcalde califica de poco claro el adelantamiento de su audiencia cautelar y la emisión de las disposiciones judiciales en su este martes. Considera también que existe presión política por parte del actual alcalde, Manuel Saavedra, y de funcionarios municipales.

“Me preocupa que estas actuaciones puedan conducir a mi aprehensión en el marco de una audiencia cautelar y que no se esté garantizando la imparcialidad que exige la función judicial. Dejo claro que corresponde a las instancias competentes determinar la legalidad de cada actuación; por eso exijo una revisión objetiva, independiente y transparente, no decisiones atravesadas por intereses políticos”, manifiesta.

La exautoridad edil pidió que se respeten sus derechos y que se expliquen, de manera fundamentada, las razones y el sustento legal del cambio de fecha de la audiencia, de la declaratoria de rebeldía y del mandamiento de aprehensión librado en su contra.

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