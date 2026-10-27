Justiniano plantea a la A3C “pasar a acciones concretas”

“El objetivo de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C) es pasar de las declaraciones a acciones concretas: coordinar esfuerzos entre países para combatir las redes del narcotráfico y el crimen organizado”, declaró el ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano Urenda, este martes en Santo Domingo.

Justiniano Urenda participa, junto con autoridades de defensa y seguridad de 19 países del hemisferio, de las reuniones de la A3C en la capital de República Dominicana, donde trabajan en mecanismos de cooperación para enfrentar las redes del narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

De acuerdo con un reporte del Ministerio de Defensa, la participación boliviana busca contribuir al fortalecimiento de la cooperación internacional, el intercambio de información de inteligencia y la coordinación operativa entre los países participantes, con el propósito de afectar la movilidad, la logística y el financiamiento de las organizaciones criminales, en el marco del respeto a la soberanía y al ordenamiento jurídico de cada Estado.

Plan estratégico operacional

La conferencia está organizada por el Ministerio de Defensa de República Dominicana y el Comando Sur de EEUU. Entre los resultados previstos de ese encuentro figuran la elaboración de un plan estratégico operacional y una carta de gobernanza, instrumentos que definirán las prioridades y los mecanismos de funcionamiento de la coalición.

La delegación boliviana está integrada por el ministro de Defensa y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Balderrama.

A su llegada a República Dominicana, el ministro de Defensa fue recibido por el presidente de ese país, Luis Abinader, durante una cena ofrecida en el Palacio Nacional de Santo Domingo, a la que también asistió el ministro de Defensa dominicano, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre.

“Esta participación da continuidad a las acciones de cooperación internacional impulsadas por Bolivia en materia de defensa y seguridad”, señaló el Ministerio de Defensa.

En agosto, Justiniano participó en un foro de seguimiento de la A3C en Panamá y, en octubre, sostuvo reuniones con representantes de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia para abordar los siguientes pasos de la coordinación bilateral.

La recepción tuvo lugar en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional, escenario en el que se filmaron escenas de la película El padrino II, dirigida por Francis Ford Coppola y estrenada en 1974.