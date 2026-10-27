Ola de crímenes sacude Trinidad y San Matías y en Concepción cae jefe del PCC

Pese a los anuncios del Gobierno para mejorar la seguridad y frenar los casos de sicariato en el país, la ola de asesinatos persiste, especialmente en muncipios del oriente.

Ayer una persona fue acribillada en San Matías, a otra la asesinaron en Trinidad y dejaron un herido.

El fin de semana, tras una balacera entre bandas rivales en Concepción, una persona ligada al Primer Comando de la Capital (PCC) fue arrestado gravemente herido y se develó que la persona ya vivía en Santa Cruz desde 2021

San Matías

Hasta la noche de ayer, el hombre que murió con 15 disparos en San Matías aún no había sido identificado.

La Policía estimó que la víctima tenía entre 35 a 40 años, vestía una polera roja y un pantalón corto de color negro.

Sufrió el ataque pasado el mediodía de ayer y cerca de una agencia de gas. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a la persona tirada en el suelo con varios disparos en el cuerpo.

Trinidad

En Trinidad, un médico identificado como César Antonio R.P. fue asesinado y su colega Julio Alberto A.C. fue torturado la madrugada ayer lunes en el barrio San Antonio, de la ciudad de Trinidad, Beni.

“Lo encontramos amordazado, con trapos en la boca, amarrado de las manos, totalmente liado con cinta adhesiva semidesnudo, ya sin vida”, relató el bombero voluntario Camilo Meneses al medio digital Voz Informada con Yara Zampiery.

De acuerdo con la información preliminar, César Antonio R.P. habría sido atracado en su vivienda y su colega, que llegó desde Santa Cruz a visitarlo, fue torturado y amordazado, pero sobrevivió al ataque.

Sicario

Engri Júnior de Almeida Maia, alias Junior Trindale o Pablo Escobar de Goiás, un jefe de sicarios sospechoso de más de 40 asesinatos en Brasil y vinculado al PCC cayó herido en un enfrentamiento con otro grupo criminal y ha sido capturado por la policía.

Es un fugitivo de la justicia de Brasil sospechoso de 40 asesinatos en ese país y otros doce en Bolivia, donde vivía con una identidad falsa desde 2021, informó el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo.

El detenido, de 38 años, fue capturado en Concepción en un operativo policial “de alto nivel” con el apoyo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y la Policía Federal de Brasil, dijo por su parte el comandante de la policía, general Adrián Álvarez.