Aprehenden al exalcalde Jhonny Fernández en Santa Cruz

El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, fue aprehendido la tarde de este miércoles en la capital cruceña.

La Policía encontró a Fernández tras un allanamiento en las instalaciones de Fundamax.

Fernández fue declarado en rebeldía y la Justicia emitió una orden de aprehensión en su contra. El Ministerio Público solicita su detención preventiva por el proceso en el que se investiga el presunto desvío de Bs 191 millones destinados a 17 obras municipales.