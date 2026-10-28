Fiscalía imputa al capitán Ruiz por cinco delitos y pide seis meses de detención preventiva

El Ministerio Público imputó este miércoles formalmente al capitán Guillermo Junior Ruiz Guzmán, investigado dentro del caso relacionado al caso maletas de Sebastián Marset. La Fiscalía solicitó seis meses de detención preventiva en el Centro de Reinserción Social Qalahuma, en Viacha, por cinco delitos.

"En tal virtud, ante la existencia de riesgos procesales y elementos que demuestran la probabilidad de autoria, habiéndose demostrado los presupuestos procesales establecidos en los Arts. 233 núm. 1, 2 y 3; 234 núm. 1, y 7 del C.P.P. y 235 núm. 1 y 2, solicito por el principio de objetividad a su autoridad LA DETENCIÓN PREVENTIVA del ciudadano GUILLERMO JUNIOR RUIZ GUZMAN en el CENTRO DE REINSERCION SOCIAL "QALAHUMA", por el PLAZO DE 6 MESES", señala la imputación formal.

El documento establece que la imputación contra Ruiz Guzmán, Óscar Fernando Moreno, Juan Marcelo Ferrufino y Erick Correa es por los presuntos delitos de peculado, incumplimiento de deberes, hurto, concusión y cohecho pasivo.