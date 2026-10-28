Hallan maletas de la casa de Marset en un allanamiento a un recinto policial en La Paz

La abogada del capitán Guillermo Ruiz, Zuleika Lanza, informó anoche a la prensa que el uniformado participó del operativo para capturar a Marset como personal de apoyo del entonces director nacional de Inteligencia de la Policía, Oscar Moreno, quien le ordenó buscar cuatro maletas.

Añadió que las personas que ingresaron a la casa desconocían de quién se trataba y que se enteraron cuando ingresaron a la sala y vieron una fotografía de Marset junto a su hijo. En ese momento varios reclamaron que los hayan llevado a una operación de alto riesgo.

La abogada declaró que el capitán Ruiz se limitó a cumplir las órdenes y que ayer prestó su declaración en la Fiscalía y acompañó los allanamientos a la sede del Grupo Especial de Acciones Tácticas (GEA), donde se encontraron las cuatro maletas vacías. La defensa de Ruiz pidió que se realice el microaspirado de las valijas y comentó que el caso está vinculado con otro relacionado con otras maletas en el país.