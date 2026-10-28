Jhonny Fernández está en la cárcel de Palmasola

Seguridad
ABI y Erbol
Publicado el 28/10/2026 a las 20h17
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Jhonny Fernández Saucedo, exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, estará recluido en el penal de Palmasola desde hoy hasta el 28 de abril, por decisión judicial emitida este miércoles en la audiencia de medidas cautelares que se desarrolló la tarde de este miércoles.

Fernández está procesado luego de ser denunciado por la gestión del actual alcalde cruceño, , Carlos Manuel Saavedra por la presunta comisión del delito de malversación de Bs 191 millones de un crédito cuando Fernández era la máxima autoridad ejecutiva del municipio de Santa Cruz de la Sierra.

“Hace un momento ha sido enviado preventivamente al penal de Palmasola el exalcalde Jhonny Fernández por el delito de malversación de recursos. Recordemos, han sido 191 millones de bolivianos que estaban destinados a ejecutar 17 obras, pero que lamentablemente ese dinero fue retirado de las cuentas municipales con un carácter exclusivo para ejecutar estas obras y llevado a una cuenta genérica del Tesoro Municipal”, informó el concejal de Vos, Marco Cadena, a la salida de la audiencia realizada en el Palacio de Justicia.

Según el legislador edil, Fernández reconoció que los referidos recursos fueron utilizados para ejecutar otras acciones, entre las que están la pavimentación de una vía pública, el pago de aguinaldos y el pago de servicios de salud.

“Es decir, ha habido malversación de recursos. Esperemos que el proceso investigativo se lleve adelante de manera correcta a lo largo de estos 180 días. El 28 de abril del 2027 será su audiencia y esperemos que caiga todo el peso de la ley”, dijo a BTV Marco Cadena.

 

Rebelde

Fernández no se presentó a la audiencia convocada para el martes, por lo que fue declarado en rebeldía y se emitió una orden de aprehensión.

La Policía lo encontró este miércoles en un inmueble de Fundamax, en la avenida Grigotá, entre el segundo y tercer anillo, y lo trasladó al Palacio de Justicia.

El actual alcalde xe la capital cruceña también cuestionó el destino de los recursos y sostuvo que la defensa de Fernández habría admitido que el dinero del crédito se utilizó para otros fines.

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