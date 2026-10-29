Aprehenden a exministro Edmundo Novillo

Seguridad
RED UNO y ERBOL
Publicado el 29/10/2026 a las 16h17
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El exministro de Defensa, Edmundo Novillo, fue aprehendido este jueves tras prestar su declaración informativa en la División de Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz, en el marco de las investigaciones por el caso denominado Radares.

La exautoridad acudió a la fiscalía para responder las preguntas del Ministerio Público en relación con el proceso de adquisición de 13 radares, de los cuales, según los antecedentes del caso, solo dos funcionan.

Al concluir su declaración el fiscal ordenó su aprehensión y fue conducido a celdas de la Felcc, donde permanecerá a la espera de su audiencia cautelar.

En un breve contacto con los medios de comunicación tras conocerse la medida, Novillo aseguró que se presentó de manera voluntaria ante las oficinas policiales y calificó de injusta la orden de aprehensión emitida en su contra.

Su equipo legal anunció que asumirá las acciones y representaciones jurídicas correspondientes para defender su situación legal.

La exautoridad, que formó parte del gobierno de Luis Arce, es investigada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y daño económico al Estado.

El Ministerio de Defensa denunció a Novillo y a otros exministros del área por un presunto daño económico superior a 1.478 millones de bolivianos, relacionado con el fallido proyecto del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo (Sidacta).

 

El caso radares

La investigación indaga supuestas irregularidades en la contratación y compra de los equipos de vigilancia aérea, apuntando a un presunto daño económico al Estado que asciende a más de un millón de bolivianos. Las autoridades continuarán con las diligencias procesales en las próximas horas para definir el curso formal de la imputación.

Novillo forma parte de un grupo de 19 personas investigadas en este proceso. Fue ministro de Defensa durante el gobierno de Luis Arce.

Entre las otras exautoridades incluidas en las pesquisas figuran Reymi Ferreira y Javier Zavaleta, quienes ocuparon esa cartera durante la gestión de Evo Morales, además de Fernando López, ministro de Defensa durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

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