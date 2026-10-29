Aprehenden a 'Niño', un integrante del equipo de seguridad de Roger Mariaca

Este jueves se confirmó la aprehensión de una persona vinculada como seguridad conocida como 'Niño' del exfiscal general del Estado, Roger Mariaca. Así lo confirmó el comandante de la Policía, Edson Fernández. Además, aseguró que se trata de acciones desarrolladas por equipos especiales de la institución del orden dentro de las pesquisas en el caso ROMA.

Durante el procedimiento se contó con apoyo de personal de inteligencia del Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico donde se aprehendió a quien presuntamente era chofer y parte del equipo de seguridad de Mariaca.

Según el informe, la captura se realizó en un operativo que se llevó a cabo en un condominio de la zona norte de la ciudad de Santa Cruz y se indicó de forma inicial que el aprehendido no es Policía, sino parte de una organización de seguridad.

'Niño fue aprehendido en la capital Chuquisaqueña y posteriormente fue inmediatamente trasladado a la ciudad de La Paz para comparecer ante la justicia mientras las investigaciones siguen en curso.

Las pesquisas del denominado caso ROMA se han ampliado en las últimas semanas con allanamientos y nuevas órdenes de captura contra círculos de confianza, choferes y equipos de seguridad que operaban bajo las directrices del exfuncionario en el eje troncal del país.