Aprehenden a 'Niño', un integrante del equipo de seguridad de Roger Mariaca

Seguridad
URGENTEBO
Publicado el 29/10/2026 a las 13h46
ESCUCHA LA NOTICIA

Este jueves se confirmó la aprehensión de una persona vinculada como seguridad conocida como 'Niño' del exfiscal general del Estado, Roger Mariaca. Así lo confirmó el comandante de la Policía, Edson Fernández. Además, aseguró que se trata de acciones desarrolladas por equipos especiales de la institución del orden dentro de las pesquisas en el caso ROMA.

Durante el procedimiento se contó con apoyo de personal de inteligencia del Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico donde se aprehendió a quien presuntamente era chofer y parte del equipo de seguridad de Mariaca.

Según el informe, la captura se realizó en un operativo que se llevó a cabo en un condominio de la zona norte de la ciudad de Santa Cruz y se indicó de forma inicial que el aprehendido no es Policía, sino parte de una organización de seguridad.

'Niño fue aprehendido en la capital Chuquisaqueña y posteriormente fue inmediatamente trasladado a la ciudad de La Paz para comparecer ante la justicia mientras las investigaciones siguen en curso.

Las pesquisas del denominado caso ROMA se han ampliado en las últimas semanas con allanamientos y nuevas órdenes de captura contra círculos de confianza, choferes y equipos de seguridad que operaban bajo las directrices del exfuncionario en el eje troncal del país.

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Boliviano fue detenido en Chile tras hallazgo de droga escondida en su calzado
2
Gobierno lanza la ‘Estrategia Amazonia Bolivia’ para frenar la deforestación
3
Diego Ávila es elegido presidente del Senado para la gestión legislativa 2026 - 2027 con 28 votos a favor
4
Envían a la cárcel de Qalahuma a capitán de la Policía implicado en el caso Marset
5
Migración afirma que Cerimedo entró legalmente al país, pero desconoce los detalles y su flujo migratorio

Lo más compartido

1
Gobierno denuncia que juez liberó a colombianos involucrado en balacera
2
El hijo de Jhonny Fernández fue aprehendido por obstrucción a la investigación
3
Hallan maletas de la casa de Marset en un allanamiento a un recinto policial en La Paz
4
Viceministra de Hidrocarburos alerta que en “2029 nos quedaríamos sin gas”
5
Gobierno lanza la ‘Estrategia Amazonia Bolivia’ para frenar la deforestación

Más en Seguridad

29/10/2026
Marset y Mariaca integran una misma estructura criminal
Lo afirma el Fiscal General del Estado a. i., con base en los resultados de las investigaciones del Ministerio Público y la Policía.
Ver más
29/10/2026
Aprehenden a exministro Edmundo Novillo
Se presentó a declarar en el marco de las investigaciones sobre la adquisición de 13 radares de los cuales solo dos funcionan con normalidad. Él y otros 3...
Ver más
Un ciudadano boliviano fue detenido en Chile luego de ser sorprendido transportando 895 gramos de ketamina ocultos en las plantillas de sus zapatillas, durante un control vehicular realizado en la...
Ver más
29/10/2026
Boliviano fue detenido en Chile tras hallazgo de droga escondida en su calzado
El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Henry Ontiveros, informó este jueves que la Felcc de Sipe Sipe aprehendió a la mamá del bebé que fue hallado sin vida en un pozo el pasado 21...
Ver más
29/10/2026
Aprehenden a la madre del bebé ahogado en un pozo de Sipe Sipe
El Juzgado 12 de Instrucción Anticorrupción en lo Penal de La Paz determinó este miércoles la detención preventiva del capitán de la Policía Guillermo Ruiz por seis meses en el Centro de Qalahuma, en...
Ver más
29/10/2026
Envían a la cárcel de Qalahuma a capitán de la Policía implicado en el caso Marset
Durante el operativo de captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el 13 de marzo, fueron sustraídas de su domicilio un grupo de maletas y una caja fuerte, por una “orden superior” del...
Ver más
29/10/2026
Maletas de Marset estaban vacías y abogada dice que Ruiz solo obedecía
En Portada
29/10/2026 Seguridad
Marset y Mariaca integran una misma estructura criminal
Lo afirma el Fiscal General del Estado a. i., con base en los resultados de las investigaciones del Ministerio Público y la Policía.
vista
29/10/2026 Seguridad
Aprehenden a exministro Edmundo Novillo
Se presentó a declarar en el marco de las investigaciones sobre la adquisición de 13 radares de los cuales solo dos funcionan con normalidad. Él y otros 3...
vista
29/10/2026 País
Diego Ávila es elegido presidente del Senado para la gestión legislativa 2026 - 2027 con 28 votos a favor
Diego Ávila fue elegido presidente de la Cámara de Senadores para la gestión legislativa 2026-2027, con 28 votos a favor, dos en contra y seis en blanco,...
vista
29/10/2026 Economía
Caniob quiere saber planes del Gobierno para planta soyera de San Julián
“¿Cuál es la situación actual de esta infraestructura y qué planes tiene el Gobierno para garantizar su funcionamiento y aprovechamiento?”, pregunta el...
vista
29/10/2026 Seguridad
Defensa de Marset impugna en EEUU el registro de celular incautado en Bolivia, señala medio especializado
Los abogados de Sebastián Marset impugnaron el registro realizado por la DEA a un teléfono que fue incautado al uruguayo en Bolivia y fue entregado a las...
vista
29/10/2026 País
Migración afirma que Cerimedo entró legalmente al país, pero desconoce los detalles y su flujo migratorio
El director general de Migración, Eddy Ordóñez, aseguró este jueves que el argentino Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz y hoy detenido por...
vista
Actualidad
La medida es de carácter provisional. Los suspendidos son objeto de una pesquisa sobre la supuesta comisión de faltas...
Ver más
29/10/2026 País
TSE suspende a 3 vocales electorales de Chuquisaca
Lo afirma el Fiscal General del Estado a. i., con base en los resultados de las investigaciones del Ministerio Público...
Ver más
29/10/2026 Seguridad
Marset y Mariaca integran una misma estructura criminal
Después de una jornada lluviosa, el miércoles, hoy la ciudad del valle amaneció con el cielo cubierto por una densa...
Ver más
29/10/2026 Cochabamba
Densa neblina cubrió hoy la ciudad Cochabamba
“¿Cuál es la situación actual de esta infraestructura y qué planes tiene el Gobierno para garantizar su funcionamiento...
Ver más
29/10/2026 Economía
Caniob quiere saber planes del Gobierno para planta soyera de San Julián
Deportes
Abrazado por su gente. Así fue recibido el raquetbolista chuquisaqueño Conrrado Moscoso después de haber arribado a...
Ver más
29/10/2026 Multideportivo
Sucre recibe como héroe al bicampeón mundial Conrrado Moscoso
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró el miércoles que ha tomado “en serio” la disculpa de la estrella...
Ver más
29/10/2026 Fútbol
La ofensiva de China contra Mbappé contrasta con la postura de ciudadanos
The Strongest puede perder a varios de sus jugadores la próxima temporada, porque son tentados por otros clubes...
Ver más
29/10/2026 Fútbol
La amenaza de éxodo se cierne sobre The Strongest por ofertas de clubes y su crisis económica
A Javier Tebas, presidente de LaLiga, pidió disculpas en nombre de la competición española y de sus clubes tras la...
Ver más
28/10/2026 Fútbol Int.
Tebas pide perdón a China en nombre de La Liga tras la polémica con Mbappé
Tendencias
El canto de una pequeña ave amarilla, propia de los bosques del norte de Apolo, en La Paz, cruzó fronteras sin...
Ver más
24/10/2026 Medio Ambiente
La voz de una pequeña ave de Bolivia se suma a una canción mundial por la biodiversidad
Doble Click
Brian Ezequiel Vela Rodríguez, vocalista de la agrupación de música regional mexicana 'El Bronco y su banda', falleció...
Ver más
29/10/2026 Música
Fallece el vocalista de 'El Bronco y su banda' tras sufrir graves quemaduras
La Alcaldía de Cochabamba se pone a tono con la festividad de Todos Santos y Halloween organizando un par de...
Ver más
29/10/2026 Cultura
Desfile de carrozas fúnebres y el paseo de las almas avivan Todos los Santos y Halloween
Pianoman, el largometraje boliviano dirigido por el cineasta Felipe Quiroga se estrenará en la competencia principal...
Ver más
28/10/2026 Cine
Filme boliviano Pianoman se estrena en el Filmefestival Mannheim-Heidelberg
“Mi madre me enseñó que la naturaleza habla, que debemos aprender a escucharla y así nació mi canto”.
Ver más
27/10/2026 Cultura
Womex 2026 reconoce la trayectoria de la cantante boliviana Luzmila Carpio