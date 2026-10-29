Defensa de Marset impugna en EEUU el registro de celular incautado en Bolivia, señala medio especializado

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 29/10/2026 a las 11h18
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Los abogados de Sebastián Marset impugnaron el registro realizado por la DEA a un teléfono que fue incautado al uruguayo en Bolivia y fue entregado a las autoridades norteamericanas en abril, semanas después del operativo. Abogados del narcotraficante dicen que recién fueron notificados en julio, según Unitel.

Los abogados de Marset piden al Gobierno estadounidense que explique cómo obtuvo el dispositivo desde Bolivia, señala un reporte difundido por Organized Crime and Corruption Reporting Project, un portal especializado en noticias de seguridad.

El reporte agrega que el dispositivo fue enviado desde Bolivia a la DEA a mediados de abril, sin embargo, a finales de julio se notificó al a la defensa Marset.

“Al parecer, no se elaboró ningún informe contemporáneo sobre la cadena de custodia”, escribió el equipo de defensa de Marset al juez de distrito estadounidense Rossie Alston Jr., que preside el Distrito Este de Virginia.

Según el documento judicial, la DEA confirmó al equipo de la defensa que extrajo datos del teléfono de Marset sin una orden judicial, esto porque un agente argumentó que la búsqueda no requería una orden judicial porque el acusado presuntamente dio su consentimiento previamente para la búsqueda de sus otros dispositivos.

Respecto a la investigación en Bolivia, en sus declaraciones el capitán Guillermo Ruiz Guzmán señaló que un funcionario policial observó que el narcotraficante había guardado un celular en una caja fuerte pequeña.

“Me dio parte el jefe del equipo táctico que él había observado que, al momento de ingresar al dormitorio del señor Marset, le habrían visto guardar un teléfono celular en una caja fuerte pequeña”, sostuvo Ruiz en su declaración informativa tras su aprehensión.

Además, informó que dentro del operativo encontraron 23 celulares, una MacBook y dos tablets, que fueron colocados en una maleta pequeña y una mochila junto con la ropa, agregando que todo el equipaje era liviano.

La declaración no precisa qué contenía la caja fuerte ni si el teléfono mencionado fue recuperado o sometido a algún registro.

 

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