Envían a la cárcel de Qalahuma a capitán de la Policía implicado en el caso Marset

El Juzgado 12 de Instrucción Anticorrupción en lo Penal de La Paz determinó este miércoles la detención preventiva del capitán de la Policía Guillermo Ruiz por seis meses en el Centro de Qalahuma, en Viacha, en el marco de la investigación por la sustracción de maletas vinculada al caso Sebastián Marset.

El uniformado fue uno de los oficiales que participaron en el operativo de captura del narcotraficante uruguayo, en marzo de este año. De acuerdo con la denuncia, estaría implicado en la desaparición de importantes sumas de dinero de la vivienda donde fue capturado Marset.

Ruíz fue aprehendido en Sucre y trasladado a La Paz, donde se desarrolla la investigación en su contra por los presuntos delitos de peculado, incumplimiento de deberes, hurto, concusión y cohecho pasivo

La defensa del uniformado aseguró que este solamente recibió la orden de sus superiores de buscar unas maletas, que fueron entregadas a su inmediato superior y posteriormente depositadas en instalaciones del Grupo Especial de Acciones Tácticas (GEAT), en La Paz.

En días pasados, el exdirector nacional de Inteligencia de la Policía, coronel Juan Marcelo Ferrufino, fue enviado a la cárcel de Patacamaya para cumplir seis meses de detención preventiva por el mismo caso.