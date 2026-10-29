Gobierno acusa a exlíder evista de alistar actos violentos en coordinación con Morales

Seguridad
UNITEL y ERBOL
Publicado el 29/10/2026 a las 21h36
ESCUCHA LA NOTICIA

Luego de la aprehensión del exdirigente evista Alaín Torrico, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que se abrieron dos nuevas líneas de investigación: una por el hallazgo de restos óseos y otra relacionada con comunicaciones que mantuvo el aprehendido con Evo Morales para coordinar supuestas acciones violentas previstas para noviembre.

Además, el ministro informó que Torrico fue sorprendido tras tareas de inteligencia y seguimiento, en posesión de dinamita, anfo –un explosivo de alto orden muy utilizado en la industria minera para ejecutar voladuras– y armas de fuego, elementos que presuntamente estaban destinados a generar enfrentamientos y desestabilización, en el marco de las movilizaciones anunciadas para noviembre.

“Se ha logrado obtener comunicaciones entre este señor, Alain Torrico, con el señor Evo Morales, el cual era notificado de preparativos para sembrar luto, violencia, muerte entre los bolivianos. Después de estas comunicaciones, este señor era contactado telefónicamente para seguir recibiendo instrucciones y organizarse en función de las movilizaciones de noviembre”, señaló Oviedo en conferencia de prensa la noche de este jueves en Cochabamba.

Por su parte, el comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, explicó que el hallazgo se produjo durante un allanamiento realizado en cumplimiento de una orden judicial y con la participación del Ministerio Público.

“A partir del conocimiento de estos hechos lamentables, que generan una vinculación disfrazada de supuestos movimientos sociales reivindicativos, cuando en el fondo (...) se logra encontrar todos estos artefactos explosivos que tenían un solo propósito: causar daño y luto en las familias bolivianas”, afirmó el jefe policial.

 

Huesos humanos

Respecto al hallazgo de restos óseos humanos durante el allanamiento, el comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, indicó que corresponden a una mujer cuya data de muerte sería de aproximadamente más de un año.

Ante esta situación, la Fiscalía dispuso la apertura de otro proceso investigativo, a cargo de la unidad especializada en delitos contra la vida, para establecer las circunstancias de la muerte y determinar la identidad de la mujer, según explicó el fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez.

La autoridad del Ministerio Público informó que, además de Alaín Torrico, también fue aprehendido su hermano, Saúl Torrico Quiroga, a quienes se les abrió una investigación por los delitos de tenencia, porte ilícito y fabricación de explosivos.

El fiscal informó que las dos personas fueron aprehendidas y que se prepara la imputación formal por los delitos de tenencia, porte y portación ilícita, además de fabricación de explosivos.

El hallazgo se produce luego de los anuncios de movilizaciones de sectores afines a Evo Morales, que prevén iniciar una marcha desde Patacamaya hasta La Paz el 6 de noviembre, en rechazo a las políticas económicas del Gobierno.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Gobierno lanza la ‘Estrategia Amazonia Bolivia’ para frenar la deforestación
2
Boliviano fue detenido en Chile tras hallazgo de droga escondida en su calzado
3
Gobierno acusa a exlíder evista de alistar actos violentos en coordinación con Morales
4
Envían a la cárcel de Qalahuma a capitán de la Policía implicado en el caso Marset
5
Diego Ávila es elegido presidente del Senado para la gestión legislativa 2026 - 2027 con 28 votos a favor

Más en Seguridad

29/10/2026
Dinero incautado a Jhonny Fernández asciende a más de $us. 467.000
Los billetes, de dólares y bolivianos, estaban dentro de un vehículo en el inmueble donde capturaron al exalcalde cruceño, su abogado dice que la plata es de...
Ver más
29/10/2026
Marset y Mariaca integran una misma estructura criminal
Lo afirma el Fiscal General del Estado a. i., con base en los resultados de las investigaciones del Ministerio Público y la Policía.
Ver más
Se presentó a declarar en el marco de las investigaciones sobre la adquisición de 13 radares de los cuales solo dos funcionan con normalidad. Él y otros 3 exministros de Defensa están denunciados por...
Ver más
29/10/2026
Aprehenden a exministro Edmundo Novillo
El Juzgado 12 de Instrucción Anticorrupción en lo Penal de La Paz determinó este miércoles la detención preventiva del capitán de la Policía Guillermo Ruiz por seis meses en el Centro de Qalahuma, en...
Ver más
29/10/2026
Envían a la cárcel de Qalahuma a capitán de la Policía implicado en el caso Marset
Durante el operativo de captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el 13 de marzo, fueron sustraídas de su domicilio un grupo de maletas y una caja fuerte, por una “orden superior” del...
Ver más
29/10/2026
Maletas de Marset estaban vacías y abogada dice que Ruiz solo obedecía
Los abogados de Sebastián Marset impugnaron el registro realizado por la DEA a un teléfono que fue incautado al uruguayo en Bolivia y fue entregado a las autoridades norteamericanas en abril, semanas...
Ver más
29/10/2026
Defensa de Marset impugna en EEUU el registro de celular incautado en Bolivia, señala medio especializado
En Portada
29/10/2026 Seguridad
Marset y Mariaca integran una misma estructura criminal
Lo afirma el Fiscal General del Estado a. i., con base en los resultados de las investigaciones del Ministerio Público y la Policía.
vista
29/10/2026 Seguridad
Aprehenden a exministro Edmundo Novillo
Se presentó a declarar en el marco de las investigaciones sobre la adquisición de 13 radares de los cuales solo dos funcionan con normalidad. Él y otros 3...
vista
29/10/2026 País
Diego Ávila es elegido presidente del Senado para la gestión legislativa 2026 - 2027 con 28 votos a favor
Diego Ávila fue elegido presidente de la Cámara de Senadores para la gestión legislativa 2026-2027, con 28 votos a favor, dos en contra y seis en blanco,...
vista
29/10/2026 Economía
Caniob quiere saber planes del Gobierno para planta soyera de San Julián
“¿Cuál es la situación actual de esta infraestructura y qué planes tiene el Gobierno para garantizar su funcionamiento y aprovechamiento?”, pregunta el...
vista
29/10/2026 Seguridad
Gobierno acusa a exlíder evista de alistar actos violentos en coordinación con Morales
Un allanamiento de domicilio en Quillacollo permitió hallar explosivos, armas y huesos humanos. El exdirigente y su hermano están aprehendidos, la fiscalía...
vista
29/10/2026 Seguridad
Defensa de Marset impugna en EEUU el registro de celular incautado en Bolivia, señala medio especializado
Los abogados de Sebastián Marset impugnaron el registro realizado por la DEA a un teléfono que fue incautado al uruguayo en Bolivia y fue entregado a las...
vista
Actualidad
El Ministerio Público investigará de oficio la autenticidad, el origen y el contenido de esas grabaciones. Aún no se...
Ver más
29/10/2026 País
Fiscalía General conforma equipo especializado para investigar audios de Cerimedo
Un allanamiento de domicilio en Quillacollo permitió hallar explosivos, armas y huesos humanos. El exdirigente y su...
Ver más
29/10/2026 Seguridad
Gobierno acusa a exlíder evista de alistar actos violentos en coordinación con Morales
Los billetes, de dólares y bolivianos, estaban dentro de un vehículo en el inmueble donde capturaron al exalcalde...
Ver más
29/10/2026 Seguridad
Dinero incautado a Jhonny Fernández asciende a más de $us. 467.000
La medida es de carácter provisional. Los suspendidos son objeto de una pesquisa sobre la supuesta comisión de faltas...
Ver más
29/10/2026 País
TSE suspende a 3 vocales electorales de Chuquisaca
Deportes
Abrazado por su gente. Así fue recibido el raquetbolista chuquisaqueño Conrrado Moscoso después de haber arribado a...
Ver más
29/10/2026 Multideportivo
Sucre recibe como héroe al bicampeón mundial Conrrado Moscoso
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró el miércoles que ha tomado “en serio” la disculpa de la estrella...
Ver más
29/10/2026 Fútbol
La ofensiva de China contra Mbappé contrasta con la postura de ciudadanos
The Strongest puede perder a varios de sus jugadores la próxima temporada, porque son tentados por otros clubes...
Ver más
29/10/2026 Fútbol
La amenaza de éxodo se cierne sobre The Strongest por ofertas de clubes y su crisis económica
A Javier Tebas, presidente de LaLiga, pidió disculpas en nombre de la competición española y de sus clubes tras la...
Ver más
28/10/2026 Fútbol Int.
Tebas pide perdón a China en nombre de La Liga tras la polémica con Mbappé
Tendencias
El canto de una pequeña ave amarilla, propia de los bosques del norte de Apolo, en La Paz, cruzó fronteras sin...
Ver más
24/10/2026 Medio Ambiente
La voz de una pequeña ave de Bolivia se suma a una canción mundial por la biodiversidad
Doble Click
Brian Ezequiel Vela Rodríguez, vocalista de la agrupación de música regional mexicana 'El Bronco y su banda', falleció...
Ver más
29/10/2026 Música
Fallece el vocalista de 'El Bronco y su banda' tras sufrir graves quemaduras
La Alcaldía de Cochabamba se pone a tono con la festividad de Todos Santos y Halloween organizando un par de...
Ver más
29/10/2026 Cultura
Desfile de carrozas fúnebres y el paseo de las almas avivan Todos los Santos y Halloween
Pianoman, el largometraje boliviano dirigido por el cineasta Felipe Quiroga se estrenará en la competencia principal...
Ver más
28/10/2026 Cine
Filme boliviano Pianoman se estrena en el Filmefestival Mannheim-Heidelberg
“Mi madre me enseñó que la naturaleza habla, que debemos aprender a escucharla y así nació mi canto”.
Ver más
27/10/2026 Cultura
Womex 2026 reconoce la trayectoria de la cantante boliviana Luzmila Carpio