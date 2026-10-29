Gobierno acusa a exlíder evista de alistar actos violentos en coordinación con Morales

Luego de la aprehensión del exdirigente evista Alaín Torrico, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que se abrieron dos nuevas líneas de investigación: una por el hallazgo de restos óseos y otra relacionada con comunicaciones que mantuvo el aprehendido con Evo Morales para coordinar supuestas acciones violentas previstas para noviembre.

Además, el ministro informó que Torrico fue sorprendido tras tareas de inteligencia y seguimiento, en posesión de dinamita, anfo –un explosivo de alto orden muy utilizado en la industria minera para ejecutar voladuras– y armas de fuego, elementos que presuntamente estaban destinados a generar enfrentamientos y desestabilización, en el marco de las movilizaciones anunciadas para noviembre.

“Se ha logrado obtener comunicaciones entre este señor, Alain Torrico, con el señor Evo Morales, el cual era notificado de preparativos para sembrar luto, violencia, muerte entre los bolivianos. Después de estas comunicaciones, este señor era contactado telefónicamente para seguir recibiendo instrucciones y organizarse en función de las movilizaciones de noviembre”, señaló Oviedo en conferencia de prensa la noche de este jueves en Cochabamba.

Por su parte, el comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, explicó que el hallazgo se produjo durante un allanamiento realizado en cumplimiento de una orden judicial y con la participación del Ministerio Público.

“A partir del conocimiento de estos hechos lamentables, que generan una vinculación disfrazada de supuestos movimientos sociales reivindicativos, cuando en el fondo (...) se logra encontrar todos estos artefactos explosivos que tenían un solo propósito: causar daño y luto en las familias bolivianas”, afirmó el jefe policial.

Huesos humanos

Respecto al hallazgo de restos óseos humanos durante el allanamiento, el comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, indicó que corresponden a una mujer cuya data de muerte sería de aproximadamente más de un año.

Ante esta situación, la Fiscalía dispuso la apertura de otro proceso investigativo, a cargo de la unidad especializada en delitos contra la vida, para establecer las circunstancias de la muerte y determinar la identidad de la mujer, según explicó el fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez.

La autoridad del Ministerio Público informó que, además de Alaín Torrico, también fue aprehendido su hermano, Saúl Torrico Quiroga, a quienes se les abrió una investigación por los delitos de tenencia, porte ilícito y fabricación de explosivos.

El fiscal informó que las dos personas fueron aprehendidas y que se prepara la imputación formal por los delitos de tenencia, porte y portación ilícita, además de fabricación de explosivos.

El hallazgo se produce luego de los anuncios de movilizaciones de sectores afines a Evo Morales, que prevén iniciar una marcha desde Patacamaya hasta La Paz el 6 de noviembre, en rechazo a las políticas económicas del Gobierno.