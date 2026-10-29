Maletas de Marset estaban vacías y abogada dice que Ruiz solo obedecía

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 29/10/2026 a las 9h11
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Durante el operativo de captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el 13 de marzo, fueron sustraídas de su domicilio un grupo de maletas y una caja fuerte, por una “orden superior” del coronel Óscar Fernando Moreno Moreno, quien se encontraba a cargo de todas las acciones policiales, reveló  Zuleyka Lanza, abogada del capitán Guillermo Ruiz, uno de los policías que participó en el operativo.

Lanza aseguró que no lo hizo por un afán personal, sino en estricto cumplimiento de órdenes superiores dadas por Moreno, quien actualmente se encuentra prófugo.

En tanto, la Fiscalía reportó ayer que ha encontrado cuatro maletas vacías en una dependencia policial en la ciudad de La Paz, durante un registro en el marco de la investigación por la sustracción de objetos del domicilio Sebastián Marset.

Lanza aseguró que su cliente se limitó a cumplir órdenes superiores durante el operativo de captura de Marset.

En tanto, el Ministerio Público imputó ayer a Ruiz, investigado dentro del caso relacionado al caso maletas de Marset. La Fiscalía solicitó seis meses de detención preventiva en el Centro de Reinserción Social Qalahuma, en Viacha, por cinco delitos.

Gimnasio de GEAT

El hallazgo de las maletas se produjo en un ambiente utilizado como gimnasio y almacén dentro del predios del Grupo Especial de Acciones Tácticas (GEAT), informó el fiscal Gabriel Rodríguez.

En entrevista con Erbol, Lanza afirmó que Ruiz se desempeñaba como ayudante de apoyo del entonces coronel Óscar Moreno y que cumplía instrucciones impartidas por la cadena de mando policial.

“Lo único que hace es hacer cumplir las órdenes emanadas por este comandante”, manifestó Lanza al referirse a la actuación de Ruiz.

La abogada cuestionó que se utilice un video filtrado como sustento de la acusación, cuando las imágenes no permiten identificar claramente a los efectivos que participaron del hecho, debido a que actuaron con el rostro cubierto.

La defensora explicó que, según la documentación presentada ante el Ministerio Público, el capitán recibió instrucciones por WhatsApp para buscar determinadas maletas que presuntamente contenían chips  (GPS) localizadores. Afirmó que el operativo también incluyó, además de la maletas,  el traslado de una caja fuerte con un teléfono celular.

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