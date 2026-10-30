Condenan a 30 años a la madre que ahogó a su bebé en un pozo en Sipe Sipe

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 30/10/2026 a las 14h34
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El Fiscal Departamental de Cochabamba, Eddy Ordoñez Tapia, informó que el Ministerio Público demostró que Eliana C. A., de 19 años de edad, es autora del delito de Infanticidio, cometido contra su bebé de tres meses, por ello, la autoridad jurisdiccional determinó una sentencia condenatoria de 30 años de presidio, sin derecho a indulto a cumplir en el penal de San Sebastián Mujeres.

"El Ministerio Público recolectó diferentes elementos, como la autopsia médico-legal que determinó que la víctima falleció producto de una asfixia por sumersión, asociada a la obstrucción de las vías respiratorias por líquido y anoxia. Asimismo, se realizaron diligencias investigativas que permitieron identificar a la madre del bebé y emitir la orden de aprehensión correspondiente y ponerla a disposición de la autoridad de jurisdiccional quien determino una condena de 30 años de presidio", señaló Ordoñez.

El Fiscal de Materia asignado al caso, Edson Orellana Marín, explicó que el hecho se conoció el 21 de octubre de 2026, luego de que vecinos reportaran a la Policía la presencia de un bebé fallecido al interior de un pozo de agua ubicado en la zona de Huancarani Rosario, municipio de Sipe Sipe.

En audiencia de medidas cautelares, la imputada admitió el delito asegurando que no podía mantener al lactante y se sometió a un procedimiento abreviado en el que recibió una condena de 30 años de presidio.

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