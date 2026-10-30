Defensa de Marset impugna análisis de un celular; pide aclarar cómo se obtuvo

Los abogados del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Estados Unidos (EEUU) decidieron impugnar el registro de un celular incautado en Santa Cruz, hasta que el Gobierno estadounidense explique cómo obtuvo el control del dispositivo en Bolivia.

Marset está detenido en una cárcel de EEUU a la espera de su juicio en enero de 2027, fue detenido en marzo en Santa Cruz.

Según una publicación del Oranized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), agentes de la ley en Bolivia confiscaron tres teléfonos en la casa donde arrestaron a Marset el pasado 13 de marzo. Sin embargo, posteriormente se supo que también incautaron un cuarto teléfono en una vivienda contigua, según repporte de Urgente.bo

“Los abogados defensores afirman en su moción, fechada el 23 de octubre, que les resulta imposible determinar con certeza el momento en que se realizó el registro y si este se llevó a cabo a instancias de la DEA (Administración para el Control de Drogas de EEUU) o si era válido de conformidad con la ley boliviana”, dice el medio especializado en seguridad.

Los abogados agregaron que no fueron notificados sobre el cuarto teléfono, que durante meses fue una pieza clave de evidencia. Esta situación, según la defensa, obstaculizó sus esfuerzos y generó dudas sobre la integridad de la operación.

De Bolivia

El reporte agrega que el dispositivo fue enviado desde Bolivia a la DEA a mediados de abril. Sin embargo, la defensa de Marset fue notificada a finales de julio.

Al parecer, no se elaboró ningún informe contemporáneo sobre la cadena de custodia”, escribió el equipo de defensa de Marset al juez de distrito estadounidense Rossie Alston Jr., que preside el Distrito Este de Virginia.

Polémica

Según consta en el documento, la DEA confirmó al equipo de la defensa que había extraído datos del teléfono sin una orden judicial. El agente argumentó que la búsqueda no requería una orden porque el acusado había dado previamente su consentimiento para revisar sus otros dispositivos.

El fiscal principal no respondió a la solicitud de comentarios antes de la publicación. La DEA declaró que “no comenta sobre acusaciones”.

La fiscalía sostiene que Marset utilizó los cuatro teléfonos para acceder a cuentas de criptomonedas.

Las cuentas de criptomonedas han ocupado un lugar destacado en las disputas previas al juicio. El equipo legal de Marset alega que agentes de la DEA intentaron engañar a su madre, de avanzada edad, para que les entregara las contraseñas de las cuentas que contienen su moneda digital. Posteriormente, según la defensa, le pidieron que “donara” sus 4 millones de dólares en criptoactivos.