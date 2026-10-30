Envían a Johnny Fernández a Palmasola por presunta malversación de fondos

El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández, fue llevado este viernes a la cárdel de Palmasola en Santa Cruz para cumplir detención preventiva por 180 días, en el marco de la investigación por presunta malversación de fondos en la construcción del viaducto del cuarto anillo y la doble vía a La Guardia, además de otras obras que no llegaron a ejecutarse.

La exautoridad fue aprehendida cerca del mediodía de este miércoles, durante un allanamiento realizado por las fuerzas del orden, después de haber sido declarada en rebeldía.

El fiscal Gary Flores informó que la investigación también alcanza a exsecretarios municipales, técnicos y abogados que trabajaron durante su gestión, quienes ya presentaron su declaración informativa.

“Vamos a proceder al análisis integral del cuaderno investigativo a efectos de poder determinar posible responsabilidad penal en otros funcionarios que hubiesen participado del presunto hecho”, señaló el fiscal.

Asimismo, indicó que la ampliación de la denuncia dependerá de una revisión minuciosa de los antecedentes y precisó que en este caso existen dos personas imputadas, que son Johnny Fernández y Mario Centellas, este último con detención preventiva dispuesta por una juez.