Dictan detención preventiva para dirigente y su hermano, implicados con explosivos en Quillacollo

La Justicia dispuso ayer viernes la detención preventiva por seis meses, en la cárcel de San Pablo de Quillacollo, para Alain Wilbor T. Q. y su hermano, dentro del proceso por la posesión ilegal de explosivos y armas de fuego.

Tras concluir la audiencia, ninguno de los imputados por los delitos de tenencia y porte ilegal de armas y fabricación de explosivos emitió declaraciones a los medios de comunicación.

De acuerdo con los antecedentes del caso, efectivos de la Policía, Inteligencia y el Ministerio Público ejecutaron dos allanamientos en propiedades de Alain Wilbor T. Q., en Quillacollo, donde, según el informe, encontraron artefactos explosivos, dos armas de fuego, dinamita y otros objetos.

En las intervenciones también se encontraron restos óseos de una mujer cuya data de muerte sería de un año, según el informe policial.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, vinculó al dirigente con el expresidente Evo Morales e incluso señaló que existe comunicación que demostraría el contacto que mantenían para que los explosivos fueran utilizados en movilizaciones.