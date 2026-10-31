Enfrentamiento entre sindicatos de transporte desata violencia e incendios en Ivirgarzama

Seguridad
ABI
Publicado el 31/10/2026 a las 9h39
ESCUCHA LA NOTICIA

Un enfrentamiento entre los sindicatos de transporte Carrasco y 12 de Agosto en el municipio de Ivirgarzama, ubicado en el trópico de Cochabamba, derivó en el incendio de una vivienda y de varios motorizados quemados.

De acuerdo con el reporte de medios locales, la jornada de violencia se vivió la noche del viernes por el control de rutas, motivo que desató el conflicto que causó tensión y miedo en la zona debido al uso de piedras, palos, petardos y cohetes.

El hecho generó alarma entre los vecinos y obligó a varios negocios a cerrar sus puertas para evitar daños.

De manera preliminar se conoce que son alrededor de 15 vehículos que quedaron calcinados y otra cantidad de motocicletas afectadas.

Según videos difundidos en redes sociales, también hubo personas heridas.

Sin embargo, se espera el informe oficial de las autoridades policiales sobre lo ocurrido a fin de cuantificar los daños generados y confirmar la presencia de personas heridas.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Vocero: el Gobierno rendirá cuentas a Bolivia, pero también buscará financiamiento
2
Miski 2026 proyecta la gastronomía de Cochabamba
3
Enfrentamiento entre sindicatos de transporte desata violencia e incendios en Ivirgarzama
4
Cierran Manaco por factores económicos adversos
5
Trabajadores de Manaco se declaran en emergencia por el cierre de la empresa

Lo más compartido

1
Desbaratan en Chile red criminal que robaba autos por encargo vía WhatsApp para el mercado boliviano
2
BCB anticipa la devolución de dólares y viabiliza el ahorro en moneda extranjera
3
Quinta Chernobyl: una historia escrita entre tradición, modernidad y orgullo cochabambino
4
Envían a Johnny Fernández a Palmasola por presunta malversación de fondos
5
Paz promulga ley de crédito de $us 30,2 millones del BID para cambiar luminarias en ocho municipios

Más en Seguridad

31/10/2026
Dictan detención preventiva para dirigente y su hermano, implicados con explosivos en Quillacollo
La Justicia dispuso ayer viernes la detención preventiva por seis meses, en la cárcel de San Pablo de Quillacollo, para Alain Wilbor T. Q. y su hermano, dentro...
Ver más
30/10/2026
Investigan la muerte de una pareja hallada dentro de un auto en la Coronilla
Los cuerpos de un hombre y una mujer, de aproximadamente 30 años, fueron trasladados al Instituto de Investigaciones Forenses para determinar las causas de...
Ver más
El Fiscal Departamental de Cochabamba, Eddy Ordoñez Tapia, informó que el Ministerio Público demostró que Eliana C. A., de 19 años de edad, es autora del delito de Infanticidio, cometido contra su...
Ver más
30/10/2026
Condenan a 30 años a la madre que ahogó a su bebé en un pozo en Sipe Sipe
El exdirector de Inteligencia de la Policía, Marcelo Ferrufino, fue trasladado este viernes desde el penal de Patacamaya hasta dependencias de la Fiscalía Antinarcóticos de La Paz para prestar una...
Ver más
30/10/2026
Exdirector de Inteligencia amplía su declaración por el caso “maletas de Marset”
El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández, fue llevado este viernes a la cárdel de Palmasola en Santa Cruz para cumplir detención preventiva por 180 días, en el marco de la...
Ver más
30/10/2026
Envían a Johnny Fernández a Palmasola por presunta malversación de fondos
Los abogados del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Estados Unidos (EEUU) decidieron impugnar el registro de un celular incautado en Santa Cruz, hasta que el Gobierno estadounidense...
Ver más
30/10/2026
Defensa de Marset impugna análisis de un celular; pide aclarar cómo se obtuvo
En Portada
31/10/2026 Economía
Cierran Manaco por factores económicos adversos
La industria de zapatos Manaco comunicó este sábado su cierre definitivo por factores económicos adversos y anunció la cobertura de todos los derechos...
vista
31/10/2026 Economía
Trabajadores de Manaco se declaran en emergencia por el cierre de la empresa
Los trabajadores de Manufactura Boliviana S.A (Manaco) se declararon hoy en estado de emergencia por el cierre de la industria dedicada a la fabricación de...
vista
30/10/2026 País
Castro se impone en la presidencia de Diputados
Por aclamación en medio gritos y denuncias de nulidad Castro fue reelegido este viernes e intentó que la sesión concluya, consolidando la votación. “¡Tenemos...
vista
31/10/2026 Seguridad
Enfrentamiento entre sindicatos de transporte desata violencia e incendios en Ivirgarzama
Un enfrentamiento entre los sindicatos de transporte Carrasco y 12 de Agosto en el municipio de Ivirgarzama, ubicado en el trópico de Cochabamba, derivó en el...
vista
31/10/2026 País
Vocero: el Gobierno rendirá cuentas a Bolivia, pero también buscará financiamiento
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó hoy que en cumpliendo la Constitución Política del Estado (CPE), el presidente del Estado, Rodrigo Paz...
vista
31/10/2026 Economía
Miski 2026 proyecta la gastronomía de Cochabamba
Con la participación de autoridades nacionales, departamentales y municipales, representantes del sector empresarial, chefs nacionales e internacionales y...
vista
Actualidad
El presidente Rodrigo Paz admitió este sábado que la situación económica del país es preocupante y comparó las finanzas...
Ver más
31/10/2026 País
Paz afirma que Bolivia tiene una economía “arrasada” y dice que le da “vergüenza”
La Justicia dispuso ayer viernes la detención preventiva por seis meses, en la cárcel de San Pablo de Quillacollo, para...
Ver más
31/10/2026 Seguridad
Dictan detención preventiva para dirigente y su hermano, implicados con explosivos en Quillacollo
El presidente Rodrigo Paz encabezó este sábado el acto de reconocimiento a los nuevos generales de las Fuerzas Armadas...
Ver más
31/10/2026 País
El Gobierno oficializó el ascenso de los nuevos generales de las FFAA y la Policía
Los trabajadores de Manufactura Boliviana S.A (Manaco) se declararon hoy en estado de emergencia por el cierre de la...
Ver más
31/10/2026 Economía
Trabajadores de Manaco se declaran en emergencia por el cierre de la empresa
Deportes
Este sábado arrancará el evento con las pruebas de adiestramiento hasta el domingo. El lunes empezará el salto con la...
Ver más
30/10/2026 Multideportivo
Cochabamba recibe el Nacional Ecuestre 2026 con récord de participantes: 208 binomios
Los tres equipos paceños que son líderes del campeonato nacional tienen duros partidos el domingo, sea porque algunos...
Ver más
30/10/2026 Fútbol
Equipos paceños tienen pruebas complicadas en el campeonato nacional este fin de semana
Abrazado por su gente. Así fue recibido el raquetbolista chuquisaqueño Conrrado Moscoso después de haber arribado a...
Ver más
29/10/2026 Multideportivo
Sucre recibe como héroe al bicampeón mundial Conrrado Moscoso
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró el miércoles que ha tomado “en serio” la disculpa de la estrella...
Ver más
29/10/2026 Fútbol
La ofensiva de China contra Mbappé contrasta con la postura de ciudadanos
Tendencias
El canto de una pequeña ave amarilla, propia de los bosques del norte de Apolo, en La Paz, cruzó fronteras sin...
Ver más
24/10/2026 Medio Ambiente
La voz de una pequeña ave de Bolivia se suma a una canción mundial por la biodiversidad
Doble Click
Pese que existe resistencia en el autor y los artistas plásticos de Cochabamba, la decisión de trasladar la escultura...
Ver más
30/10/2026 Cultura
Traslado de escultura Diversidad y equilibrio genera debate
Brian Ezequiel Vela Rodríguez, vocalista de la agrupación de música regional mexicana 'El Bronco y su banda', falleció...
Ver más
29/10/2026 Música
Fallece el vocalista de 'El Bronco y su banda' tras sufrir graves quemaduras
La Alcaldía de Cochabamba se pone a tono con la festividad de Todos Santos y Halloween organizando un par de...
Ver más
29/10/2026 Cultura
Desfile de carrozas fúnebres y el paseo de las almas avivan Todos los Santos y Halloween
Pianoman, el largometraje boliviano dirigido por el cineasta Felipe Quiroga se estrenará en la competencia principal...
Ver más
28/10/2026 Cine
Filme boliviano Pianoman se estrena en el Filmefestival Mannheim-Heidelberg