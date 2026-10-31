Enfrentamiento entre sindicatos de transporte desata violencia e incendios en Ivirgarzama

Un enfrentamiento entre los sindicatos de transporte Carrasco y 12 de Agosto en el municipio de Ivirgarzama, ubicado en el trópico de Cochabamba, derivó en el incendio de una vivienda y de varios motorizados quemados.

De acuerdo con el reporte de medios locales, la jornada de violencia se vivió la noche del viernes por el control de rutas, motivo que desató el conflicto que causó tensión y miedo en la zona debido al uso de piedras, palos, petardos y cohetes.

El hecho generó alarma entre los vecinos y obligó a varios negocios a cerrar sus puertas para evitar daños.

De manera preliminar se conoce que son alrededor de 15 vehículos que quedaron calcinados y otra cantidad de motocicletas afectadas.

Según videos difundidos en redes sociales, también hubo personas heridas.

Sin embargo, se espera el informe oficial de las autoridades policiales sobre lo ocurrido a fin de cuantificar los daños generados y confirmar la presencia de personas heridas.