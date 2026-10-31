Justicia dicta sentencia condenatoria de 18 años para “Joker” por el delito de homicidio

Seguridad
ABI
Publicado el 31/10/2026 a las 16h22
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La Justicia determinó el viernes una sentencia de 18 años a cumplir en el penal de San Pedro de La Paz para Manuel Alejandro Zambrana Rioja, quien, disfrazado de Joker, quitó la vida a Joseph Emmanuel M. (21 años), el 13 de abril de 2025, cerca de una discoteca en la zona de Sopocachi.

En la resolución se determinó además una sentencia absolutoria para Mayra F. V., pareja del autor del crimen, ya que no pudo establecerse con precisión que haya colaborado o proporcionado el arma punzocortante para quitar la vida al joven.

El abogado de la familia de la víctima, Giovanni González, cuestionó el fallo asumido a pesar que fue una decisión unánime, pues durante el transcurso de la investigación, antes del juicio, pretendía que el delito deba cambiarse de homicidio a asesinato.

De acuerdo con los antecedentes, la noche del 13 de abril de 2025, Joseph Emmanuel M. murió tras una pelea cerca de una discoteca. El autor del hecho fue Manuel Alejandro Zambrana Rioja quien, disfrazado del personaje de ficción Joker, asestó un cuchillo contra el joven, provocándole la muerte, y a otros dos jóvenes los dejó heridos.   

“La familia está asegurando que vamos a interponer dos recursos de apelación una contra la decisión de condenatoria en contra de Manuel Zambrana porque nosotros estamos seguros que este es un hecho delictivo que encuadra en el tipo penal de asesinato”, anunció.

El segundo recurso a ser presentado será el de apelación restringida contra Mayra F. V. por la sentencia absolutoria, pareja del autor del crimen, ya que consideró que también existe contra ella responsabilidad penal por el crimen.

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