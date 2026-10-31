Policía y Fiscalía abren investigación por enfrentamiento entre choferes en Ivirgarzama

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) inició una investigación por los hechos de violencia registrados el viernes por la noche en la localidad de Ivirgarzama, Cochabamba, tras una pelea entre dos líneas de transporte por el dominio de rutas.





“Sí, se ha aperturado una investigación por parte de la Felcc que se encuentra precisamente en esta localidad para poder determinar quiénes han sido los principales instigadores que han participado en estos hechos, quiénes han cometido estos actos de vandalismo”, informó este sábado el comandante general de la Policía Boliviana, general Adrián Álvarez.





De acuerdo con el reporte de medios locales, el viernes por la noche se suscitó un enfrentamiento entre los sindicatos de transporte Carrasco y 12 de Agosto en el municipio de Ivirgarzama, ubicado en el trópico de Cochabamba, que derivó en el incendio de una vivienda y de varios motorizados quemados.





El jefe policial indicó que no se tiene reportes de daños personales o lesiones de personas que hayan participado.

La Fiscalía de Cochabamba informó que también abrió una investigación de oficio por lesiones graves por el enfrentamiento entre sindicatos.