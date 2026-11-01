Justicia revoca la detención domiciliaria del exjuez Zeballos y dispone su traslado a Palmasola
La justicia dispuso ayer revocar la detención domiciliaria del exjuez Heber Zeballos, investigado por el caso Maletas junto a la exdiputada Laura Rojas, por incumplir con la medida y ser detenido en una clínica de la ciudad de Santa Cruz.
Ante esta decisión, Zeballos retornó nuevamente a la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, a pesar de que su defensa alega que la exautoridad judicial sufre de problemas psicológicos y su salud está deteriorada.
Juan Carlos Espinoza Vaca, uno de los investigados por el denominado caso Maletas, falleció a principios de octubre después de ser trasladado desde el penal de Palmasola a un hospital de Santa Cruz.
Espinoza cumplía detención preventiva dentro de la investigación en la que fue imputado por los delitos de tráfico de sustancias controladas, confabulación y asociación delictuosa. Figuraba además como responsable legal de la empresa de seguridad Ebose, vinculada al exjuez Hebert Zeballos.