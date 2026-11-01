Sedes activa protocolos por un caso de meningitis en la cárcel de Palmasola

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz activó este domingo protocolos de respuesta sanitaria tras confirmarse un caso de meningitis meningocócica en una persona privada de libertad de la cárcel de Palmasola, con el propósito de contener posibles contagios.

El jefe de la Unidad de Epidemiología del Sedes, Dorian Jiménez, informó que el equipo de respuesta rápida trabaja junto con la Red de Salud Sur y las autoridades penitenciarias para coordinar las acciones de prevención y control dentro del recinto.

La meningitis es la inflamación de los tejidos que rodean el cerebro y la médula espinal, indica la Organización mundial de la salud (OMS). Suele deberse a infecciones como bacterianas o virales, además de otras causas las cuales pueden llegar a ser mortal.