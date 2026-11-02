Acribillan a un hombre dentro de su domicilio en Guayaramerín

Seguridad
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Publicado el 02/11/2026 a las 14h17
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Un hombre fue hallado sin vida y acribillado en su domicilio este lunes en el municipio de Guayaramerín, en el departamento del Beni.

El hecho de sangre se registró alrededor de las 04:00 de la madrugada de esta jornada. Vecinos del lugar reportaron haber escuchado disparos de arma de fuego en el barrio Villa 8 de ese municipio beniano.

Efectivos policiales llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y trasladaron el cuerpo a la morgue para realizar la autopsia correspondiente.

Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre una posible hipótesis del crimen, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables de este hecho de sangre.

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