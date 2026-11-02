Asesinato en el Cordón Ecológico fue al azar para "generar una amenaza" contra el viceministro Peter Maldonado

El asesinato de un hombre en inmediaciones del Cordón Ecológico de Santa Cruz fue cometido al azar y tuvo como finalidad enviar un mensaje de amenaza directa al viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, según la hipótesis reflejada por el comandante de la Policía, Adrián Álvarez.

La autoridad sostuvo que el contenido del cartel dejado junto al cuerpo -que mencionada al viceministro y citaba un supuesto cumplimiento de un plazo para el pago de una presunta deuda- busca intimidar al Gobierno y frenar las operaciones contra organizaciones criminales.

"No es más que otra cosa que una amenaza directa perpetrada contra las organizaciones criminales porque estamos afectando intereses millonarios", sostuvo el comandante en conferencia de prensa.

Para Álvarez, el asesinato de esta persona, que habría sido seleccionada al azar, fue utilizado para hacer llegar una advertencia a la autoridad por las acciones que se ejecutan contra estructuras vinculadas al narcotráfico.

La víctima es un ciudadano boliviano de entre 30 y 35 años, conocido con el alias de 'El Chato', cuya identidad todavía no fue establecida. De acuerdo con el informe policial, murió por un traumatismo craneoencefálico severo provocado por un proyectil de arma de fuego (se identificaron cuatro impactos de bala).

"Esta persona es una persona en situación de calle y que el hecho ocurrido genera un asesinato selectivo al azar para mandar el mensaje, que se traduce en una amenaza directa a una alta autoridad del Estado. No debe confundirse el contenido del mensaje, que es distractivo; el fondo del mensaje es una amenaza directa a una alta autoridad", dijo Álvarez.