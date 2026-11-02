Santa Cruz: Violencia extrema golpea la zona del Cordón Ecológico en pleno feriado

Poco antes de las 9:00 de este lunes, en feriado de Todos Santos, la Policía informó que se encontró a una persona sin vida y maniatada en la zona del Cordón Ecológico, en Santa Cruz de la Sierra.

Según testigos, se trata de un hombre que tenía impactos de bala. El hallazgo se registró en el Cordón Ecológico, a la altura de la avenida Busch, en Santa Cruz de la Sierra.

Las autoridades indagan si el ataque contra esta persona se registró en la zona o si el cuerpo fue trasladado hasta el lugar.

En el lugar está también la Fiscalía, que realiza las primeras indagaciones mientras se realiza el levantamiento del cuerpo.

Por su lado, la Policía acordonó la zona para evitar que se contamine la escena del crimen.

Se espera que el cuerpo sea trasladado a la morgue de la Pampa de la Isla para esclarecer las condiciones en las que se registró la muerte.