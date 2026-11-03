Capturan a 6 jóvenes presuntos reclutadores del PCC

Seguridad
CORREO DEL SUR
Publicado el 03/11/2026 a las 17h46
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Seis presuntos integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC), cinco brasileños y un boliviano, fueron aprehendidos en Santa Cruz de la Sierra, acusados de reclutar personas para esta organización criminal y participar en actividades relacionadas con el tráfico y transporte de armas.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, coronel Abidón Espinoza, informó que las capturas se concretaron mediante dos operativos policiales realizados desde el fin de semana.

Durante esas intervenciones se secuestraron armas de fuego, municiones, documentación y teléfonos celulares que permitieron establecer los presuntos vínculos de los investigados con el grupo criminal.

 

Primero dos

El primer procedimiento se realizó a las 2:24 del domingo 1 de noviembre, en inmediaciones del segundo anillo de la capital cruceña, donde dos ciudadanos brasileños fueron interceptados por efectivos policiales. Según Espinoza, ambos intentaron escapar al advertir la presencia de los uniformados y presentaron contradicciones al momento de explicar su situación.

"En actitud sospechosa intentaron darse a la fuga al ver la presencia policial. Al ser intervenidos fueron entrevistados y entraron en ciertas contradicciones en sus explicaciones. Ellos portaban un morral que fue revisado y en el interior se encontró una pistola y un cargador con 16 proyectiles", explicó el jefe policial.

Los dos primeros aprehendidos fueron identificados como Caique Pinheiro A. y Daniel Luis I.A. Posteriormente, los investigadores se trasladaron hasta un condominio, donde encontraron documentos de procedencia brasileña, cajas de municiones y equipos celulares.

El análisis de los dispositivos permitió identificar conversaciones relacionadas con armamento y municiones, además de mensajes que, según la Policía, evidenciarían las labores de reclutamiento para el PCC.

"El análisis de sus mensajes daba cuenta de que eran reclutadores", sostuvo Espinoza, quien señaló que los seis investigados formarían parte de esta organización criminal y estarían vinculados con la comercialización, tráfico y transporte de armas.

 

Todos son jóvenes

El director de la Felcc precisó que los aprehendidos son jóvenes: tres tienen 23 años, dos 22 y uno tiene 29. Asimismo, identificó a Guillerme C. de S., de 23 años, y Antonio R. de M., de 29, como los dos ciudadanos brasileños que tienen antecedentes en su país por tráfico de drogas, organización criminal y robo agravado.

"Hay más personas involucradas, la investigación sigue", advirtió Espinoza, al señalar que las pesquisas continúan para identificar a otros posibles integrantes de esta red.

Los seis aprehendidos son investigados en Bolivia por los presuntos delitos de porte y portación y tráfico de armas, asociación delictuosa y organización criminal.

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